Лето на максималках: 7 горячих фото сыктывкарских девушек из Instagram

В Сыктывкар возвращается жара, а вместе с ней и пикантные фото из нашей постоянной рубрики pg_beauty. Хотите тоже попасть в следующую подборку? Ставьте хэштеги #pg_beauty или #пг_красота под своим свежим фото в Instagram.Так вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.

Итак, поехали!

@_z_anitnelav_z_

@19_katerinka

@natatalalaa

@nefedova576

@emiliakozhevina

@z.meyaa

@liana210891