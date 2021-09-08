Известный диетолог назвала продукты, вызывающие преждевременное старение

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала основные продукты, из-за которых наступает преждевременное старение. Подробности сообщает lenta.ru.

Так, наибольшую опасность представляют мучные и кондитерские изделия.

Например, это печенье, хлеб, булки. В основном там обязательно присутствуют два вредных продукта — сахар и трансжиры, — рассказала специалист.

По словам врача, особую опасность организму наносит белая мука. Это происходит потому, что из-за нее повышается уровень глюкозы в крови. А выпечка опасна из-за маргарина в составе. Дело в том, что его молекулы портят мембрану клеток организма и делают ее неэластичной.

Также диетолог посоветовала отказаться от сосисок и колбас, так как фосфаты и нитрат натрия в составе этих продуктов способен удерживать влагу.