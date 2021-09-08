Известный диетолог назвала продукты, вызывающие преждевременное старение

Известный диетолог назвала продукты, вызывающие преждевременное старение08 сентября 2021
Фото из архива редакции
Рассказываем, от чего лучше отказаться
Врач-диетолог Елена Соломатина назвала основные продукты, из-за которых наступает преждевременное старение. Подробности сообщает lenta.ru.
Так, наибольшую опасность представляют мучные и кондитерские изделия.
Например, это печенье, хлеб, булки. В основном там обязательно присутствуют два вредных продукта — сахар и трансжиры, — рассказала специалист.
По словам врача, особую опасность организму наносит белая мука. Это происходит потому, что из-за нее повышается уровень глюкозы в крови. А выпечка опасна из-за маргарина в составе. Дело в том, что его молекулы портят мембрану клеток организма и делают ее неэластичной.
Также диетолог посоветовала отказаться от сосисок и колбас, так как фосфаты и нитрат натрия в составе этих продуктов способен удерживать влагу.
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08 сентября 2021, 08:00
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