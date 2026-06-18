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Россияне стали чаще использовать рассрочку для крупных покупок: средний чек вырос на 50%

Россияне стали чаще использовать рассрочку для крупных покупок: средний чек вырос на 50%Фото Сбер

Сервисы оплаты частями становятся одним из главных инструментов финансового планирования для российских семей. По данным Сбера, использование рассрочки позволяет не только совершать более крупные покупки, но и заметно увеличивает средний чек. В апреле–мае 2026 года он оказался на 49,9% выше обычной карточной транзакции (15,6 тысяч рублей против 10,4 тысяч рублей).

Наибольший рост среднего чека при оплате частями зафиксирован в категориях товаров для ремонта и дома (более чем на 100%), ювелирных изделий и товаров для путешествий (почти на 90%), а также бытовой техники (около 64%).

Самой востребованной категорией стали образовательные услуги, на которые приходится 39,3% всей выручки сервиса. Россияне оплачивают в рассрочку обучение иностранным языкам, дизайну, ИТ-специальностям и навыкам работы с нейросетями. В топ-5 также входят бытовая техника (20,5%), смартфоны (10,3%), мебель (8,5%) и товары для дома (2,1%).

Чтобы сделать этот инструмент ещё доступнее, Сбер расширил возможности сервиса. Теперь беспроцентная рассрочка без каких-либо комиссий доступна на 430 тысячах биометрических терминалах по всей стране. Это позволяет совершать оплату частями за пару секунд с использованием любых платёжных методов, таких как карты, NFC, Вжух и улыбка.

Дмитрий Блинов, директор дивизиона "Товарное кредитование" Сбербанка:

"Мы видим, что россияне всё чаще используют рассрочку не только для покупки электроники, но и для инвестиций в себя — обучения, а также для обустройства дома. Чтобы сделать этот процесс максимально простым и выгодным, мы запустили беспроцентную рассрочку на нашей сети терминалов. Для клиента это возможность получить нужный товар или услугу здесь и сейчас, а для бизнеса — инструмент увеличения продаж."

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