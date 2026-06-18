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6 эффективных приёмов для объёмной макушки и красивого затылка

6 эффективных приёмов для объёмной макушки и красивого затылка

Стрижка идеальна спереди, но в профиль затылок кажется плоским, как блин. Знакомая ситуация? Большинство мастеров в обычных салонах стрижёт по шаблону, не учитывая форму вашей головы. В результате объём пропадает, и даже модный образ выглядит неестественно.

Но есть проверенные способы это исправить. И вам не придётся тратить часы на сложную укладку каждое утро.

Начните с главного: с правильной стрижки. Многослойность решает проблему, но только при грамотном подходе. Попросите мастера оставить верхние пряди чуть длиннее, так чтобы они доставали до затылочных бугров в сухом состоянии. Это создаст естественную основу для пышной укладки.

Теперь о главной ошибке. Классическое каре и сэссон часто делают затыток визуально плоским. Слишком плотная окантовка создаёт эффект приплюснутой головы в профиль. Единственный выход — попросить добавить лёгкие слои в верхнюю часть. Но избегайте слишком коротких слоёв, иначе объём будет выглядеть неестественно.

Есть два способа получать пышный затыток каждый день. Первый — ежедневная укладка с микроначёсами, гофре или бигуди-липучками под пряди. Потребуется хорошая фиксация стайлингом. Да, это требует времени, но результат впечатляет.

Второй путь — долговременный прикорневой объём. Специальная процедура в салоне усмирит непослушные пряди на несколько недель и сэкономит утренние часы.

Простая техника для самых терпеливых. Сушите макушку феном против роста волос, пока они ещё влажные. Закрепите форму стайлингом только в прикорневой зоне. Со временем волосы запомнят нужное направление, и объём будет держаться без усилий. Способ работает не у всех, но попробовать стоит.

Самый лёгкий лайфхак. Перед сном сделайте свободный хвостик на макушке. Он не должен быть тугим, чтобы не повредить волосы, но достаточно плотным, чтобы создать подъём у корней. К утру вы заметите разницу: затыток станет заметно пышнее.

Выбирайте свой метод. Правильная стрижка в сочетании с одной из этих техник гарантированно исправит ситуацию. Объём, о котором вы мечтали, вполне реален. Просто начните с малого.

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