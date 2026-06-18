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51% сыктывкарцев не боится развития искусственного интеллекта

51% сыктывкарцев не боится развития искусственного интеллектаФото "Про Город"

Доля обеспокоенных горожан составляет лишь 15%. Такие данные обнародовал сервис по поиску работы и подбору персонала SuperJob как итоги опроса экономически активного населения.

Выяснилось, что 61% мужчин совершенно спокойно относится ко внедрению нейросетей, тогда как среди женщин этот показатель не достигает и половины — 41%.

Возрастная динамика также демонстрирует чёткую корреляцию: чем старше респондент, тем выше уровень тревожности. Среди участников младше 35 лет опасения по поводу эволюции ИИ испытывают 11%, а в группе старше 45 лет эта цифра возрастает до 19%.

Уровень дохода, напротив, работает в пользу уверенности. Горожан с ежемесячным заработком до 100 тысяч рублей, не боящихся нейросетей, — 44%. А среди тех, кто получает от 150 тысяч рублей, доля бесстрашных достигает 63%.

Наибольшее число специалистов, свободных от фобий относительно перспектив ИИ, зафиксировано среди кадровиков — 83%. Эксперты связывают это с активным использованием профильных инструментов в повседневной практике, что позволяет хорошо понимать как потенциал, так и ограничения технологий. Почти на том же уровне оказались разработчики (81%). Замыкают тройку лидеров главные бухгалтеры и педагоги: по 72% бесстрашных в каждой категории.

Противоположная картина наблюдается в творческих и коммуникационных сферах: среди дизайнеров не опасаются ИИ лишь 50%, среди маркетологов — 51%. При этом каждый четвёртый представитель этих профессий признался, что испытывает тревогу в связи с развитием нейросетей.

Основные опасения респондентов сводятся к возможной замене человека машиной и сокращению рабочих мест. Кроме того, горожане выражают беспокойство по поводу неконтролируемых сценариев, деградации общества, восстания машин, роста кибермошенничества и утечек персональных данных. В списке рисков также значатся «галлюцинации» нейросетей, их алгоритмические ошибки и угроза упадка творчества и культуры.

Сторонники технологического прогресса, напротив, апеллируют к практическим выгодам: при грамотном подходе нейросети упрощают рутинные задачи и повышают эффективность труда. Многие убеждены, что за ИИ будущее, и подчёркивают: искусственный интеллект остаётся лишь инструментом, полностью зависимым от человека и никогда не способным его заменить. Среди популярных аргументов — ускорение рабочих процессов, рост производительности и возможность полного контроля со стороны пользователя. Отдельные участники опроса лаконично резюмировали:

«Знаю механику работы, поэтому не боюсь».

Напомним, ранее сообщалось, что четыре из пяти сыктывкарцев успешно закрывают все рабочие задачи в течение дня.

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