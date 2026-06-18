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Сыктывкар станет столицей оркестров России

Сыктывкар станет столицей оркестров РоссииФото автора

Столица Республики Коми этим летом станет центром притяжения музыкантов со всей России. В Сыктывкаре состоится пятый по счету межрегиональный фестиваль оркестровых и национальных духовых инструментов под символичным названием «Дух Севера».
 
Претворение в жизнь уникального проекта в 2026-ом году стало возможным благодаря победе региона в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). Об этом нашему изданию сообщил руководитель проекта Владимир Юрковский, опытный продюсер из Сыктывкара, преподаватель Колледжа искусств Республики Коми.

К слову, это образовательное учреждение станет одним из мест проведения мероприятий в рамках фестиваля в статусе одного из его организаторов. В их числе также - Региональное представительство Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество имени Валерия Халилова» при поддержке Министерства культуры и архивного дела Республики Коми и Некоммерческого культурного фонда «Классика и Современность».

«На это знаковое событие года в сфере культуры не только в масштабах Республики Коми, но и - без преувеличения - всей России к нам в Сыктывкар на период 21-22 августа съедутся творческие коллективы из  разных регионов страны, - отметил нашему изданию Владимир Юрковский. - К настоящему времени регистрацию уже прошли профессионалы из Архангельской и Нижегородской областей, из Республик Карелия и Марий Эл. А также - из Санкт-Петербурга и Ямало-Ненецкого автономного округа. Кроме того, участие примет территория-хозяйка: сама Республика Коми».

По словам собеседника издания, в течение двух дней будут звучать военные композиции, мелодии и песни из популярных кинофильмов, джазовые композиции и шлягеры советских танцплощадок – традиционные для прошлого века парковые вальсы, фокстроты и танго. 

Оба дня публика будет слушать «живое звучание» музыкальных инструментов. В общей сложности  перед сыктывкарцами и гостями столицы предстанут более двух сотен мастеров.

Также зрителей ждут: познавательные интерактивные площадки в формате «Знакомство с духовыми инструментами» и «Знакомство с национальными инструментами».

Помимо стен колледжа музыканты исполнят заранее подготовленные произведения и на главной площади столицы региона - Стефановской. А это особенно почетно, ведь выступления состоятся в знаковую дату – 22 августа: День государственности Республики Коми. К слову, пятый межрегиональный фестиваль «Дух Севера» будет посвящен 105-му дню рождения региона.

Все готовящиеся для меломанов сюрпризы организаторы проекта пока не раскрывают. Но уже известно, что «изюминкой» станет исполнение сводным оркестром (всеми участниками) общей композиции, которая однозначно впечатлит собравшихся и надолго запомнится, оставив особый след на душе. Впрочем, как это происходит всегда, когда человек слушает незабвенную, проверенную временем, музыкальную классику.

Мероприятия в рамках фестиваля можно будет также посмотреть и послушать в режиме онлайн: оба дня будет вестись прямая трансляция в социальных сетях организаторов проекта.

Галина Сергеева

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