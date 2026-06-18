Самый красивый маникюр для отпуска: 9 трендовых идей на лето 2026

Лето требует ярких красок, и маникюр 2026 года — это полный отказ от скуки. Однотонные покрытия уходят в прошлое, уступая место дизайнам, которые становятся главным аксессуаром образа. Если вы ищете вдохновение для отпуска, ловите главные тренды сезона.

В этом году мастера советуют забыть о правилах. Маникюр превратился в способ самовыражения, и чем смелее идея, тем лучше. Главное — чтобы дизайн поднимал настроение и сочетался с вашим стилем.

Разноцветные ногти — абсолютный хит сезона. На каждом пальце может быть особый оттенок: пастельный лимон, лаванда, мята или яркие тропические цвета. Выглядит свежо и идеально для отпускных фото.

Техника mismatch — ещё один лидер лета. В одном маникюре сочетаются френч, абстракция, цветы и хром. Это полностью индивидуальный дизайн, которого точно не повторит никто из знакомых.

Френч вернулся, но в новом прочтении. Ультратонкие линии, неоновые кончики, двойные полоски и асимметрия. Классика стала выглядеть по-настоящему современно.

Любительницы полупрозрачных текстур оценят желейный маникюр в ягодных тонах. Клубничный, малиновый, арбузный оттенки создают эффект цветного стекла. Особенно красиво переливается на солнце.

Для минималистов — кошачий глаз. Магнитное покрытие с мягкими переливами выглядит дорого и элегантно. Идеально на коротких ногтях, одинаково уместно на пляже и в офисе.

Отдельного внимания заслуживает дофаминовый маникюр. Его главная цель — поднять настроение. Яркие цвета и крупные звёзды на ногтях стали символом лета у западных инфлюенсеров.

Цветы не уходят из моды, но меняют формат. Вместо крупных рисунков — миниатюрные бутоны, полупрозрачные лепестки и тонкие контуры на молочной базе. Выглядит нежно и современно.

Самый нежный тренд лета — это blush nails. Техника напоминает румяна: мягкое розовое облако в центре ногтя с размытыми краями. Дизайн освежает руки, сочетается с загаром и выглядит очень элегантно.

Практичный совет для отпуска: выбирайте стойкие гель-лаки с UV фильтром. Неоновые оттенки и белый френч могут пожелтеть от солёной воды, а ягодные и пастельные тона отлично держатся.

Главный тренд 2026 года — отсутствие рамок. Яркие цвета, минимализм, цветы и звёзды — всё актуально. Выбирайте то, что отражает ваше настроение, и пусть маникюр станет вашим летним заявлением.

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