На АЗС в Коми ввели лимиты на продажу бензина для канистр и автомобилей

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В ряде сетей действуют лимиты на объём топлива для автомобилей и канистр, а также изменён порядок оплаты. Наиболее жёсткие меры вводятся с 18 июня в сети «Компания 2000». Об этом сообщает "Комиинформ".

В регионе начали действовать новые правила реализации топлива на АЗС. Как выяснило информационное агенство, ограничения носят дифференцированный характер в зависимости от оператора.

На заправках «ЛУКОЙЛ» лимиты не распространяются на автомобильные баки, однако действуют при отпуске топлива в железные канистры. Аналогичная политика — у сети «Движение Коми»: для канистр введён порог в 20 литров, тогда как машины заправляются без ограничений.

Кроме того, на ряде станций отменена система постоплаты. Теперь водителям необходимо предварительно оплатить заправку в кассовом терминале и только затем приступать к процедуре на колонке.

Наиболее существенные изменения анонсировала «Компания 2000». С 18 июня вводится жёсткое ограничение — не более 20 литров на одно транспортное средство. Исключение сделано для держателей топливных карт. При этом реализация топлива в канистры на АЗС данной сети прекращается полностью.

В официальном объявлении компании решение объясняется сложившейся ситуацией с отгрузкой топлива с нефтеперерабатывающих заводов в регионе.

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