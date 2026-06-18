Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

На АЗС в Коми ввели лимиты на продажу бензина для канистр и автомобилей

На АЗС в Коми ввели лимиты на продажу бензина для канистр и автомобилейФото "Про Город"

В ряде сетей действуют лимиты на объём топлива для автомобилей и канистр, а также изменён порядок оплаты. Наиболее жёсткие меры вводятся с 18 июня в сети «Компания 2000». Об этом сообщает "Комиинформ".

В регионе начали действовать новые правила реализации топлива на АЗС. Как выяснило информационное агенство, ограничения носят дифференцированный характер в зависимости от оператора.

На заправках «ЛУКОЙЛ» лимиты не распространяются на автомобильные баки, однако действуют при отпуске топлива в железные канистры. Аналогичная политика — у сети «Движение Коми»: для канистр введён порог в 20 литров, тогда как машины заправляются без ограничений.

Кроме того, на ряде станций отменена система постоплаты. Теперь водителям необходимо предварительно оплатить заправку в кассовом терминале и только затем приступать к процедуре на колонке.

Наиболее существенные изменения анонсировала «Компания 2000». С 18 июня вводится жёсткое ограничение — не более 20 литров на одно транспортное средство. Исключение сделано для держателей топливных карт. При этом реализация топлива в канистры на АЗС данной сети прекращается полностью.

В официальном объявлении компании решение объясняется сложившейся ситуацией с отгрузкой топлива с нефтеперерабатывающих заводов в регионе.

Напомним, ранее сообщалось, что 51% сыктывкарцев не боятся развития искусственного интеллекта.

Больше новостей читайте в нашем Telegram-канале.

  • 0

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 503.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+