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Роскошный декор клумб за копейки: эти цветы преобразят любой дачный участок или сад

Роскошный декор клумб за копейки: эти цветы преобразят любой дачный участок или садФото из архива "ПроГорода"

Хотите, чтобы соседи заглядывались на ваш сад, но тратить целое состояние на ландшафтный дизайн не готовы? Есть решение, которое работает безотказно.

Лилии — это именно те цветы, которые превращают обычную клумбу в произведение искусства. И главный секрет в том, что роскошный вид не требует роскошных вложений.

Почему стоит выбрать именно лилии? Они цветут долго, до самых заморозков. Их высота — от 50 до 150 сантиметров — позволяет создавать многоярусные композиции. А разнообразие оттенков даёт простор для творчества: белые, розовые, жёлтые, оранжевые и даже почти чёрные сорта.

Как получить максимум эффекта за минимум денег? Вот несколько проверенных приемов:

  • Покупайте луковицы оптом. В совместных закупках или садовых клубах цена может быть в два-три раза ниже, чем в розницу.

  • Сажайте группами. Одна луковица выглядит скромно. Куртина из 7-10 луковиц одного сорта создаёт яркое пятно, которое притягивает взгляд.

  • Выбирайте неприхотливые сорта. Азиатские гибриды и ЛА гибриды не требуют укрытия на зиму, редко болеют и цветут даже на бедной почве.

  • Используйте контрасты. Белые лилии на фоне тёмной зелени туй или бордовые на фоне серебристой полыни смотрятся дорого и профессионально.

Главная ошибка новичков — сажать лилии слишком глубоко или слишком мелко. Оптимальная глубина — три высоты луковицы. То есть если луковица высотой 5 сантиметров, лунка должна быть 15 сантиметров.

Второй важный момент — дренаж. Лилии не выносят застоя воды. На дно лунки обязательно насыпьте немного песка или мелкого гравия.

Что касается ухода, он минимален. Полив нужен только в засуху. Подкормка — два раза в сезон: весной — азотным удобрением, перед цветением — калийно-фосфорным.

Результат превзойдёт ожидания. Шикарные цветы, головокружительный аромат и клумба, которая выглядит так, будто над ней работал профессиональный дизайнер. А стоит всё это копейки.

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