1 таблетку в шкаф и белье благоухает свежестью: от затхлого запаха ни следа - дешево и лучше любого кондиционера

Фото из архива "ПроГорода"

Вы открываете шкаф в ожидании свежести, а встречает вас запах сырости. Знакомая ситуация для многих. Виной всему влага, которая задерживается между волокнами ткани и создаёт среду для размножения бактерий и плесени.

Многие покупают дорогие кондиционеры и спреи. Но есть способ дешевле и эффективнее. Активированный уголь работает иначе.

Секрет его силы — в пористой структуре. Всего один грамм этого средства обладает внутренней поверхностью до 1500 квадратных метров. Это сравнимо с площадью небольшой квартиры. Уголь впитывает излишнюю влагу и молекулы неприятных запахов. В отличие от освежителей воздуха, он не маскирует проблему, а устраняет её источник.

Как применить это в вашем шкафу? Простая инструкция:

Возьмите 5-10 таблеток активированного угля.

Положите их в небольшую открытую баночку или мешочек.

Поставьте на полку шкафа.

Меняйте таблетки раз в месяц.

Для приятного аромата капните на уголь 1-2 капли эфирного масла лаванды или апельсина. Главное — не переборщить.

Но есть нюанс. Самый лучший абсорбент не справится, если вы кладёте в шкаф влажные вещи. Эксперты Роскачества выделяют правило номер один: одежда должна быть полностью высушена. И не забывайте проветривать гардероб хотя бы раз в неделю.

Важный момент безопасности. Активированный уголь не портит ткани, но угольная пыль может оставить следы. Поэтому обязательно используйте контейнер или тканевый мешочек, особенно для белых и светлых вещей.

Итог прост: этот метод стоит копейки, а свежесть в шкафу остаётся на недели. Никакой химии, только логика и здравый смысл.

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