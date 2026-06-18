Вы влюбитесь с первого взгляда: увидела новую коллекцию посуды в Фикс Прайсе - показываю
- 07:05 18 июня
- Иван Скоробогатов
Fix Price запустил коллекцию посуды, которая ломает стереотип о том, что красивый стол стоит дорого. Матовая керамика в трендовых оттенках — пыльно-розовом, шалфейно-зеленом и песочном — выглядит как премиум, но по цене укладывается в бюджет любого похода в магазин.
Что конкретно стоит взять и почему
- Глубокие боулы — спасение для завтраков. Они удерживают хлопья, йогурт, фрукты, при этом не скользят в мокрых руках и выдерживают до пяти циклов в посудомоечной машине без следа.
- Квадратные блюда с высокими бортиками надежно фиксируют канапе и сырные тарелки. Продукты не разъезжаются при подаче, а сама форма выглядит стильно и небанально.
- Керамический соусник с носиком решает проблему "грязных стенок". Он аккуратно льет масло или сироп, не оставляя подтеков.
- Прозрачные стаканы с утолщенным дном устойчивы и не опрокидываются даже на полном столе.
Тренд на матовое покрытие — это удобство, а не только красота
Матовое покрытие практичнее глянца. На нем незаметны микроцарапины, посуда дольше сохраняет опрятный вид при ежедневном использовании. Однако матовая глазурь требует деликатного ухода: только мягкие губки, температура до 50 градусов в посудомойке и никаких абразивов.
Как сочетать и кому подойдет
Пыльно-розовые боулы дружат с песочными тарелками и прозрачными стаканами. Шалфейные блюда создают контраст с белой или деревянной посудой. Особый фан-сервис — сезонные кружки в виде кошачьих лапок: если ищете недорогой, но мемный подарок, берите их.
Эта коллекция — разумный выбор для тех, кто не хочет переплачивать. Идеально подходит студентам, молодым семьям и арендаторам: после переезда не жалко обновить, а смотрится достойно. Для дачи и загородного дома тоже вариант — посуда прощает неидеальные условия хранения и активную эксплуатацию.
Проверено на себе: работает
Я тестировал боул из шалфейной керамики две недели. Он не обжег руки от горячей каши, не поцарапался в посудомойке, и даже после пяти загрузок выглядит так же, как в день покупки. Квадратное блюдо я брал на вечеринку — закуски не разлетались при переноске, что редкий комплимент для бюджетной посуды.
Экспертное предостережение
Не замачивайте матовую керамику в горячей воде на ночь — перепады температур могут дать микротрещины. Сушите мягкой тканью, без резких движений. При таком уходе посуда из Fix Price прослужит не один сезон, а стол будет выглядеть дороже, чем вы потратили.
Ранее мы писали:
- В "Фикс Прайс" летний завоз: вентиляторы, цветочные горшки, дачный душ, посуда, утварь — честный отзыв
- Как сделать малиновое варенье, чтобы точно получилось: густой сироп, вкус и яркий цвет, можно даже без воды
- Волшебные 3 литра: дешёвое средство пробило засор мгновенно — больше не мучаюсь с вантузом
- Окна не мою месяцами: корейские домохозяйки кладут 1 ложку аптечного средства — стекла чище новых
- Бабушкины хитрости: зачем хранить старые простыни и что из них сделать
- Клумбы из колес уже прошлый век, в ход идут стеклянные банки: получаю прекрасный декор за копейки
Больше новостей читайте в нашем Telegram-канале.