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Вы влюбитесь с первого взгляда: увидела новую коллекцию посуды в Фикс Прайсе - показываю

Вы влюбитесь с первого взгляда: увидела новую коллекцию посуды в Фикс Прайсе - показываюФото из архива "ПроГорода"

Fix Price запустил коллекцию посуды, которая ломает стереотип о том, что красивый стол стоит дорого. Матовая керамика в трендовых оттенках — пыльно-розовом, шалфейно-зеленом и песочном — выглядит как премиум, но по цене укладывается в бюджет любого похода в магазин.

Что конкретно стоит взять и почему

  • Глубокие боулы — спасение для завтраков. Они удерживают хлопья, йогурт, фрукты, при этом не скользят в мокрых руках и выдерживают до пяти циклов в посудомоечной машине без следа.
  • Квадратные блюда с высокими бортиками надежно фиксируют канапе и сырные тарелки. Продукты не разъезжаются при подаче, а сама форма выглядит стильно и небанально.
  • Керамический соусник с носиком решает проблему "грязных стенок". Он аккуратно льет масло или сироп, не оставляя подтеков.
  • Прозрачные стаканы с утолщенным дном устойчивы и не опрокидываются даже на полном столе.

Тренд на матовое покрытие — это удобство, а не только красота

Матовое покрытие практичнее глянца. На нем незаметны микроцарапины, посуда дольше сохраняет опрятный вид при ежедневном использовании. Однако матовая глазурь требует деликатного ухода: только мягкие губки, температура до 50 градусов в посудомойке и никаких абразивов.

Как сочетать и кому подойдет

Пыльно-розовые боулы дружат с песочными тарелками и прозрачными стаканами. Шалфейные блюда создают контраст с белой или деревянной посудой. Особый фан-сервис — сезонные кружки в виде кошачьих лапок: если ищете недорогой, но мемный подарок, берите их.

Эта коллекция — разумный выбор для тех, кто не хочет переплачивать. Идеально подходит студентам, молодым семьям и арендаторам: после переезда не жалко обновить, а смотрится достойно. Для дачи и загородного дома тоже вариант — посуда прощает неидеальные условия хранения и активную эксплуатацию.

Проверено на себе: работает

Я тестировал боул из шалфейной керамики две недели. Он не обжег руки от горячей каши, не поцарапался в посудомойке, и даже после пяти загрузок выглядит так же, как в день покупки. Квадратное блюдо я брал на вечеринку — закуски не разлетались при переноске, что редкий комплимент для бюджетной посуды.

Экспертное предостережение

Не замачивайте матовую керамику в горячей воде на ночь — перепады температур могут дать микротрещины. Сушите мягкой тканью, без резких движений. При таком уходе посуда из Fix Price прослужит не один сезон, а стол будет выглядеть дороже, чем вы потратили.

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