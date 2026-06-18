В одном из районов Коми нашли труп дикого кабана: ветеринары подозревают африканскую чуму свиней

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Любопытную находку зафиксировали на территории Сыктывдинского района. Владельцам сельхозугодий настоятельно рекомендовано усилить меры биологической защиты. Об этом сообщает "Комиинформ".

16 июня ветеринарная служба региона получила экстренное сообщение об обнаружении мёртвого животного в деревне Койтыбож (территория СП «Зеленец»). В связи с находкой Управление ветеринарии РК объявило о возможном риске инфицирования дикой фауны вирусом АЧС.

Ведомство призывает граждан и фермеров строго соблюдать правила биобезопасности, чтобы не допустить проникновения и распространения опасного заболевания на животноводческие объекты. Ознакомиться с симптоматикой болезни и перечнем профилактических мероприятий можно в специально разработанной памятке, размещённой в открытых источниках.

Напомним, ранее сообщалось, что свыше 536 миллионов рублей получили медики Коми от Соцфонда с начала 2026 года.