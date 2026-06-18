Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

В одном из районов Коми нашли труп дикого кабана: ветеринары подозревают африканскую чуму свиней

В одном из районов Коми нашли труп дикого кабана: ветеринары подозревают африканскую чуму свинейФото "Про Город"

Любопытную находку зафиксировали на территории Сыктывдинского района. Владельцам сельхозугодий настоятельно рекомендовано усилить меры биологической защиты. Об этом сообщает "Комиинформ".

16 июня ветеринарная служба региона получила экстренное сообщение об обнаружении мёртвого животного в деревне Койтыбож (территория СП «Зеленец»). В связи с находкой Управление ветеринарии РК объявило о возможном риске инфицирования дикой фауны вирусом АЧС.

Ведомство призывает граждан и фермеров строго соблюдать правила биобезопасности, чтобы не допустить проникновения и распространения опасного заболевания на животноводческие объекты. Ознакомиться с симптоматикой болезни и перечнем профилактических мероприятий можно в специально разработанной памятке, размещённой в открытых источниках.

Напомним, ранее сообщалось, что свыше 536 миллионов рублей получили медики Коми от Соцфонда с начала 2026 года.

Больше новостей читайте в нашем Telegram-канале.

  • 0

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 503.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+