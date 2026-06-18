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Рак, диабет и болезни сердца: что обнаружили врачи у 148 тысяч обследованных в Коми в рамках диспансеризации

Рак, диабет и болезни сердца: что обнаружили врачи у 148 тысяч обследованных в Коми в рамках диспансеризации Фото "Про Город"

Лидерами по охвату населения стали Койгородский район, Вуктыл и Усть-Вымь, тогда как общий годовой план предусматривает обследование порядка 480 тысяч человек, включая несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Коми.

Итоги первых месяцев кампании свидетельствуют о высокой результативности профилактических мероприятий. Благодаря своевременной диагностике в регионе впервые выявлены онкологические патологии у 45 пациентов, сахарный диабет диагностирован у 270 обратившихся, болезни системы кровообращения обнаружены у 1305 человек. Кроме того, зафиксировано 80 случаев заболеваний органов дыхания и 166 — пищеварительного тракта.

Медицинские специалисты подчёркивают: ключевое преимущество диспансеризации заключается в возможности распознать опасные недуги на доклинической стадии, когда симптомы ещё отсутствуют. Чем раньше поставлен диагноз, тем благоприятнее прогноз терапии и выше вероятность полного восстановления.

Помимо выявления уже сформировавшихся патологий обследование позволяет оценить индивидуальные факторы риска. Среди жителей Коми наиболее распространены нерациональное питание (первое место), гиподинамия (второе), повышенный уровень холестерина и глюкозы в крови, избыточная масса тела и ожирение, а также табакокурение.

Пройти комплексное обследование могут все желающие бесплатно по полису ОМС в поликлинике по месту прикрепления. Мероприятия реализуются в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Запись ведётся через единый портал «Госуслуги» или по телефону регионального контакт-центра Минздрава: 8 (800) 550-000.

Диспансеризация представляет собой доступный профилактический инструмент, направленный на раннее выявление серьёзных заболеваний, когда терапевтические меры дают максимальный эффект.

Напомним, ранее сообщалось, что 51% сыктывкарцев не боится развития искусственного интеллекта.

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