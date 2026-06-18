Не ожидал такого в Fix Price: делюсь неожиданными находками для быстрого ремонта и ценами

Fix Price больше не про губки и прихватки. На полках этого магазина появились вещи, которые заменят поход в строительный гипермаркет. И это реальная экономия без потери качества.

Бюджетные решения для отделки стен. Главный хит — настенные панели по 174 рубля за упаковку из четырёх штук. Пластик не вечен, но для быстрого косметического ремонта — идеален. Закрыть загрязнённый участок у плиты или обновить кухонный фартук можно за минуту: снял плёнку — приклеил. Никаких навыков не нужно.

Но честно отметим нюанс: на десятилетия такой ремонт не рассчитан. Это временное, хотя и очень эффективное решение.

Системы хранения для любого интерьера. Настенные полки за 500 рублей — находка для организованного пространства. Длина 45 см, крепёж в комплекте. Выбор цветов: белый, чёрный и текстура под дерево. Лаконичные модели легко вписываются в кухню для специй или в прихожую для ключей. Доступная альтернатива дорогой мебели, которая реально работает.

Современное оформление окон без удара по бюджету. Fix Price подхватил тренд на рулонные шторы. Компактные, размер 60 на 170 см, без массивных портьер. В ассортименте также жалюзи. Особенно актуально для съёмного жилья или дачи: оформить окна в едином стиле можно за копейки.

Практичные аксессуары для бытовых задач. Бамбуковые салфетки для уборки: они хорошо удерживают пыль и обладают антибактериальными свойствами, не царапают поверхности. Для универсальной уборки — большие рулоны тряпок. Минимальная стоимость, но чистота становится проще, пишет usolie.info.

Итог: Fix Price превращается в место для полноценного обновления квартиры. Панели, полки и шторы позволяют освежить обстановку без ущерба для бюджета. Эти товары не претендуют на статус премиальных. Но для тех, кому нужно быстро и недорого привести жильё в порядок, это идеальный инструмент.

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