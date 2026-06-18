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Жителям сыктывкарской многоэтажки рассказали, как законно установить шлагбаум во дворе

Жителям сыктывкарской многоэтажки рассказали, как законно установить шлагбаум во двореФото автора

Жители одной из новых многоэтажек в столице Коми решили огородить двор. Однако не знают, как это сделать правильно, чтобы местные власти не запретили установку шлагбаума, как это нередко случается и в нашем муниципальном образовании, и в других территориях региона. Дельные советы для наших читателей собрала корреспондент «Про Города».

С этой темой наша редакция обратилась в региональный центр «ЖКХ Контроль» по Коми. Там нам пояснили следующее: «Решение об установке шлагбаума принимается только на общем собрании собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме. При этом важно собрать кворум и набрать не менее двух третей голосов от общего числа голосов всех собственников. Такова норма, прописанная в части 1 статьи 46 Жилищного кодекса России. Инициатором собрания может выступить один жилец, группа соседей либо управленцы жилфондом».

На собрании необходимо договориться о точном месте установки шлагбаума; выбрать подходящую модель с конкретными техническими характеристиками и системой управления доступом (пульты, карты, коды). Кроме того, важно осметить эти расходы и договориться о сборе необходимой суммы. Для этого всем собственникам придется скинуться деньгами. Даже тем, кто проигнорировал участие с собрании либо проголосовал против. То есть: если большинство высказалось за, финансированием будет охвачен весь дом. 

«Не стоит забывать, что помимо разовых вложений за закуп и монтаж шлагбаума потребуется в ежемесячном режиме оплачивать его обслуживание, а при возникновении поломок - еще и ремонт с приобретением запчастей на замену сломанным, - отметили нашим читателям в регцентре. - Так что бремя затрат владельцы квадратных метров будут нести постоянно. Этот аспект важно учесть прежде, чем принимать решение о необходимости дому такого ограждения».

Если ваш дом граничит с соседними зданиями, то общее собрание собственников предстоит организовать во всех примыкающих объектах недвижимости. 

«Стоит серьезно отнестись к подготовке проекта размещения шлагбаума. В таком документе обязательно укажите место размещения на придомовой территории; тип, размер и внешний вид конструкции», - уточнили «Про Городу» в «ЖКХ Контроле».

Однако только лишь положительным исходом собрания вам не ограничиться. Такое оборудование следует согласовать с органами власти даже несмотря на то, что территория ваша, то есть в собственности жильцов дома. «В зависимости от обстоятельств, которые в каждом случае индивидуальны, вам надо заручиться согласованием органа местного самоуправления (администрация муниципального образования или поселения) на предмет соответствия проекта градостроительным нормам, правилам землепользования и застройки; с госавтоинспекцией (если шлагбаум будет влиять на процесс дорожного движения) на предмет потенциальных помех для проезда стороннего для дома транспорта. В отдельных случаях требуется заключение Управления МЧС либо пожарного надзора на предмет конгруэнтности проекта требованиям пожарной безопасности с учетом норм постановления правительства РФ №1479.

«Для согласования в орган местного самоуправления нужно предоставить заявление о согласовании установки шлагбаума; протокол общего собрания собственников; проект размещения шлагбаума; документы на него (технический паспорт, сертификат соответствия, гарантийный талон), - уточнили нашим подписчикам. - Возможно также предоставление утверждённого проекта межевания территории, на которой расположен ваш дом».

Учитывайте такие факторы, как невоспрепятствование шлагбаума проходу или проезду граждан, в том числе маломобильных категорий; круглосуточный беспрепятственный проезд для машин экстренных служб (пожарных, скорой помощи, полиции, аварийных бригад предприятий ЖКХ и пр.). Не забудьте про систему противопожарной защиты: при пожаре должна обеспечивать автоматическую разблокировку и открывание шлагбаума. Допускается, впрочем, и его ручной подьем, то только при круглосуточном дежурстве персонала (например, консьерж дома) или дистанционной связи с местом установки. Стрела шлагбаума должна быть изготовлена из лёгкого материала, чтобы в случае неисправности - свободно открываться вручную. В идеале шлагбаум следует оснастить еще и элементами безопасности - фотоэлементы, сигнальная лампа и т.п.

«Главный вывод в этой теме таков: подобное ограждение двора возможно. Но! Мало того, что оно затратно, так еще и налагает целый спектр видов ответственности. Так что лишний раз подумайте прежде, чем вкладываться в такое оборудование. Быть может, проблема парковки стороннего транспорта на вашей придомовой территории не стоит тех хлопот, которые неизбежно вам принесет шлагбаум: и на стадии установки, и далее - пожизненно в ходе его эксплуатации».

Галина СЕРГЕЕВА 

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