«Сплошными запретами порядка не наведём»: Глава Коми призвал к системному контролю за электросамокатами

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На заседании республиканской комиссии по безопасности дорожного движения Гольдштейн заявил, что регулирование прокатов СИМ должно базироваться на эффективных практиках других регионов и стран, а не на запретительных мерах. Он подчеркнул: у граждан есть законное право на передвижение, поэтому важно выстроить работающую систему контроля.

По данным Госавтоинспекции, в 2025 году в Коми произошло 16 аварий с участием СИМ, в которых пострадали 18 человек. За пять месяцев текущего года зафиксировано четыре ДТП с пятью ранеными. Основные очаги аварийности — Сыктывкар и Ухта.

Власти уже ведут работу: в Сыктывкаре утверждены правила пользования СИМ и реестры парковок, введены зоны скоростных ограничений в парках и скверах. Однако, как доложил мэр столицы Максим Мартышин, 70% рынка занимают арендные самокаты с программными ограничителями, а оставшиеся 30% — частные устройства, владельцы которых нарушают ПДД чаще всего из-за отсутствия встроенных лимитов скорости.

Глава региона предложил обязать операторов кикшеринга предоставлять ГАИ доступ к программному обеспечению для мониторинга соблюдения скоростного режима. Муниципалитеты в свою очередь не должны выдавать разрешения на работу сервисов без согласованных зон ограничений. Министр внутренних дел по Коми Андрей Сицский инициативу поддержал и предложил проводить трёхсторонние встречи с участием ГАИ, операторов и муниципалитетов.

Положительный пример уже есть в Ухте, где предприниматели ограничили скорость арендных самокатов до 15 км/ч вблизи школ и остановок, а также проводят профилактические рейды.

Резюмируя, Гольдштейн поручил в первую очередь наладить контроль за арендным парком, а затем выработать механизмы регулирования для владельцев частных электросамокатов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сыктывкаре водитель электросамоката сбил прохожую и исчез.