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Три выпускницы из Коми получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

Три выпускницы из Коми получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языкуФото "Про Город"

Отличный результат показали ученицы из Сыктывкара, Ухты и Вуктыла, сообщает региональное Министерство образования и науки.

В число лучших вошли:

  • Юлия Галингер — Технологический лицей Сыктывкара;
  • Виктория Скопинова — Лицей № 1 Ухты;
  • Анастасия Попова — школа № 1 Вуктыла.

В региональном образовательном ведомстве отметили, что столь высокий результат — свидетельство не только глубоких знаний и системной подготовки, но и искреннего интереса к предмету. За каждой сотней баллов стоят ежедневные занятия, отработка правил, тренировочные диктанты и изложения, а также колоссальная поддержка родителей и близких.

Особую роль в успехе девушек сыграли их наставники — педагоги, которые сумели разглядеть талант учениц и помочь им выйти на высокий уровень. В Минобрнауки Коми поздравили выпускниц с блестящим достижением и выразили благодарность учителям за профессионализм и преданность делу. Руководство ведомства пожелало стобалльницам не сбавлять темпа, ставить перед собой новые амбициозные задачи и покорять новые вершины в учёбе и будущей профессиональной деятельности.

Напомним, ранее сообщалось, что в Коми 12 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов.

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