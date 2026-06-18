Три выпускницы из Коми получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку
- 12:59 18 июня
- Инесса Богатая
Отличный результат показали ученицы из Сыктывкара, Ухты и Вуктыла, сообщает региональное Министерство образования и науки.
В число лучших вошли:
- Юлия Галингер — Технологический лицей Сыктывкара;
- Виктория Скопинова — Лицей № 1 Ухты;
- Анастасия Попова — школа № 1 Вуктыла.
В региональном образовательном ведомстве отметили, что столь высокий результат — свидетельство не только глубоких знаний и системной подготовки, но и искреннего интереса к предмету. За каждой сотней баллов стоят ежедневные занятия, отработка правил, тренировочные диктанты и изложения, а также колоссальная поддержка родителей и близких.
Особую роль в успехе девушек сыграли их наставники — педагоги, которые сумели разглядеть талант учениц и помочь им выйти на высокий уровень. В Минобрнауки Коми поздравили выпускниц с блестящим достижением и выразили благодарность учителям за профессионализм и преданность делу. Руководство ведомства пожелало стобалльницам не сбавлять темпа, ставить перед собой новые амбициозные задачи и покорять новые вершины в учёбе и будущей профессиональной деятельности.
Напомним, ранее сообщалось, что в Коми 12 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов.
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