Житель Коми получил реальный срок за оскорбление прокурора в суде

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Инцидент случился в Сосногорске. 57-летний житель Сыктывкара оскорбил прокурора в ходе судебного заседания. Рецидивист получил четыре месяца колонии особого режима и штраф 148 тысяч рублей. Об этом сообщает Следственный комитет по региону.

Силовики завершили расследование, а суд признал фигуранта виновным за неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников разбирательства.

Установлено, что в июне 2025 года подсудимый участвовал в заседании апелляционной инстанции по видеосвязи. Будучи несогласным с доводами прокурора, мужчина неоднократно позволил себе нецензурные и унизительные высказывания в адрес гособвинителя, чем проявил явное пренебрежение к судебному процессу.

Суд назначил наказание путём частичного сложения с предыдущими приговорами — итоговый срок составил 4 месяца лишения свободы в колонии особого режима, а также денежный штраф в размере 148 тысяч рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Коми мужчина публично оскорбил председателя домового совета в общем чате.