Мягкую клубнику больше не выбрасываю: из оставшихся ягод делаю "ленивое" варенье без кастрюли

Фото из архива "ПроГорода"

Переспелая клубника — это не мусор. Всего полчаса в духовке превращают мягкие ягоды в густой ароматный джем. Без кастрюли, без постоянного помешивания и лишних усилий.

Ленивое варенье, которое работает. Берёте форму, выкладываете ягоды, добавляете сахар в пропорции примерно 1:3, немного лимонного сока и каплю ванили. Отправляете в духовку при 175 градусах ровно на 30 минут. За это время происходит магия: ягоды дают сок, сахар карамелизуется, а природный пектин сам загущает массу. На выходе — густой джем для тостов, йогурта или как начинка для выпечки.

Но есть важный нюанс, о котором честно предупреждают эксперты. Роспотребнадзор напоминает: при заготовке ягод критически важны чистота сырья и стерильность тары. Термообработка не спасёт продукта, если ягоды уже начали портиться. Используйте только те, что просто стали мягкими, но без плесени и кислого запаха.

Как хранить готовый джем. В холодильнике он простоит до двух недель. Но если вы запасливая хозяйка, отправляйте его в морозилку: там он сохранит вкус и текстуру до 12 месяцев.

Ещё один способ продлить жизнь клубнике — консервирование с лимонным соком. На 1 кг ягод берут 2-3 столовых ложки сока, заливают водой и пастеризуют около 30 минут. Кислая среда надёжно тормозит рост микрофлоры, а ягоды остаются целыми. Идеально для каш, десертов и зимних воспоминаний о лете.

Итог: мягкая клубника не повод для расстройства, а возможность заготовить вкусный джем без лишней возни. Духовка делает всю работу за вас. Проверено сотнями хозяек, которые уже не выбрасывают переспелые ягоды, а превращают их в золотой запас на зиму.

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