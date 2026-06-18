В сыктывкарском парке имени Кирова до 2030 года установят шесть аттракционов и кафе

Фото мэрии Сыктывкара

В столице Коми стартует масштабный проект по реновации зоны отдыха. Так, в парке имени Кирова до 2030 года появится современный кластер развлечений. На проект даст деньги инвестор. Инициативу уже поддержал глава Сыктывкара Максим Мартышин.

Градоначальник сообщил в личном блоге о подписании долгожданного контракта на обустройство нового аттракционного пространства в Кировском парке. По его словам, вопрос нехватки подобных объектов не раз поднимался горожанами, и теперь пустующие территории наконец получат функциональное наполнение.

Проект стал прямым итогом первого муниципального инвестиционного форума, состоявшегося в Сыктывкаре минувшей весной. Тогда, в марте, представители власти и бизнес-сообщества совместно прорабатывали пути повышения туристической и рекреационной привлекательности общественных зон. Достигнутые договорённости оперативно перешли в практическую плоскость.

Согласно плану, до юбилейного для города 2030 года на территории парка поэтапно смонтируют семь объектов: шесть механизированных аттракционов и комфортный кафе-павильон. Для юных посетителей предусмотрены варианты с ограничением по росту до 160 сантиметров, тогда как взрослые смогут пользоваться всеми установками без исключений. В перечне — цепная карусель, маятниковая «Лодка», детское колесо обозрения и другие позиции.

Максим Мартышин подчеркнул, что реализация проекта приурочена к 250-летию Сыктывкара. Это событие, по замыслу администрации, должно стать точкой отсчёта для нового облика городской инфраструктуры, ориентированной на комфорт жителей, семейный досуг и приём гостей.

Руководитель муниципалитета выразил благодарность частным партнёрам за активную позицию и отметил, что власти намерены продолжать системную работу по созданию благоприятного инвестиционного климата. Все решения принимаются в открытом диалоге с предпринимателями, а итогом совместных усилий станет более уютная и современная среда в столице Коми.

«Ждали перемен — и они приходят», — резюмировал мэр, комментируя старт масштабного благоустройства.

Напомним, ранее сообщалось о том, как учатся иностранные студенты в сыктывкарском вузе.