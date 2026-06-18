Полил замиокулькас банановой водой – листья с блюдце и много новых побегов

Ваш замиокулькас упрямо стоит на месте и не выпускает новых листьев? Вместо пышного куста — жалкие два-три стебля? Растение кричит о голоде, но вы этого не замечаете.

Решение дешевле любой магазинной подкормки, а эффективнее многих других. Банановая кожура — это не мусор, а мощный биостимулятор. В ней есть никотиновая кислота, которая укрепляет корневую систему и помогает усваивать питание. Плюс калий с фосфором для активного роста.

Есть три рабочих рецепта. Выбирайте тот, который удобнее вам.

Первый — классический настой. Возьмите кожуру двух-трёх бананов, нарежьте мелко. Залейте двумя литрами воды комнатной температуры. Уберите в тёмное место на три-четыре дня, ежедневно помешивая. Процедите через марлю. Поливайте под корень раз в две-три недели. На средний горшок хватит 100-150 миллилитров.

Второй — экспресс-метод для срочного спасения. Одну кожуру залейте литром тёплой воды, настаивайте сутки. Перед поливом разбавьте чистой водой один к одному. Результат заметен уже через неделю: растение оживает на глазах.

Третий — сухой порошок для ленивых. Высушите кожуру на батарее или в духовке при 50 градусах. Измельчите в блендере или кофемолке до пыли. Раз в месяц подсыпайте чайную ложку на горшок и слегка рыхлите почву. Постоянное питание без риска перекорма.

Почему банановая кожура побеждает магазинные удобрения? Калий и фосфор в ней находятся в легкоусвояемой форме. Они отвечают за мощные корни и новые побеги. К тому же настой мягко подкисляет почву, а замиокулькас обожает слабокислую среду.

Минус банановой подкормки только один: на кухне может завестись мошкара, если оставить кожуру в открытой ёмкости. Поэтому всегда накрывайте банку марлей и не передерживайте настоя дольше четырёх дней. Использованную кожуру выбрасывайте сразу.

Никакой химии. Никаких затрат. Только результат, который вы увидите своими глазами. Попробуйте, и через месяц ваш замиокулькас начнет рвать горшок новыми побегами.

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