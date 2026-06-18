Аграрии Коми завершили посадку картофеля на 96%

Фото "Про Город"

В хозяйствах уже приступили к закладке кормов и формированию гребней. Посевная кампания в регионе выходит на финишную прямую. Об этом сообщает Минсельхоз.

По данным на сегодня, картофель высажен на площади 293 гектара — это 96% от запланированного объёма. В крестьянско-фермерских хозяйствах посадка продолжается, а в ООО «Пригородный» работы уже завершены: здесь картофель занял 120 гектаров. Сейчас на полях предприятия ведётся внесение минеральных удобрений и формирование гребней.

Яровой сев также идёт по графику: однолетними травами засеяно 4158 гектаров, многолетними — 407 гектаров.

К заготовке кормов приступили в Сысольском, Корткеросском, Усть-Вымском, Усть-Куломском районах и Сыктывдинском районе. Уже заложено 110 тонн сенажа (0,2% от плана) и 4110 тонн зелёной массы на силос (4,4% от плана).

Несмотря на локальные ливневые дожди, аграрии демонстрируют слаженную работу и профессионализм. Труженики полей продолжают борьбу за будущий урожай.

Напомним, ранее сообщалось, что в Коми семеро добровольцев за считанные часы ликвидировали лесной пожар.