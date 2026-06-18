Пластиковые бутылки 5 л берегу — словно зеницу ока: вот что из них делаю — порядок в доме теперь обеспечен

Пластиковые пятилитровки отправляются в мусор после одного использования. А зря. Из двух таких бутылок за полчаса получается прочная корзина для хранения, которая обойдётся практически даром.

Одна мастерица поделилась инструкцией, которая не требует специальных навыков. Вам понадобятся только две бутылки, паяльник или фен, пластиковые стяжки и изолента для декора.

Приступаем. У первой бутылки срежьте верхнюю часть на уровне сужения горлышка. У второй удалите и дно и верхушку — останется ровный цилиндр. Вставьте его в нижнюю часть первой бутылки. Если детали входят туго, сделайте несколько мелких надрезов по краю внутренней части: это снимет напряжение.

Теперь нужно соединить обе части. Есть два способа:

Паяльником. Нагрейте его и проделайте по два отверстия с каждой стороны стыка. Проденьте пластиковые стяжки и затяните до упора. Лишние хвостики срежьте.

Строительным феном. Разогрейте стык до 200-250 градусов, пока пластик не станет мягким. Плотно прижмите детали друг к другу на несколько секунд. Такая сварка даёт герметичное соединение без стяжек.

Верхний край корзины обклейте изолентой: она скроет острые срезы и добавит аккуратный вид. Ручки от бутылок тоже пригодятся: примотайте их к боковинам теми же стяжками, чтобы корзину было удобно переносить.

Готовое изделие устойчиво стоит на полке и вмещает много предметов. Сюда удобно складывать нитки, ножницы, швейную фурнитуру или кухонные принадлежности. На даче корзина пригодится для садовых перчаток и инструментов.

Есть один нюанс. Если корзина опрокидывается при хранении лёгких вещей, утяжелите дно. До того как скрепить детали, насыпьте в нижнюю часть слой мелкого щебня или песка высотой 1-2 сантиметра. Это сместит центр тяжести вниз.

Важное предупреждение. ПЭТ пластик считается безопасным для повторного использования, но при нагревании выделяет летучие соединения. Работайте с паяльником или феном только в проветриваемом помещении. Следите, чтобы температура не превышала 250 градусов: при перегреве пластик разлагается с выделением токсичных веществ.

Результат вас приятно удивит. Бесплатный материал, 30 минут работы — и вы получаете удобную корзину, которая заменит покупные органайзеры за несколько сотен рублей.

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