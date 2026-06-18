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Житель Коми лишился трех миллионов рублей после звонка лжедиспетчера

Житель Коми лишился трех миллионов рублей после звонка лжедиспетчераФото "Про Город"

Инцидент случился в Воркуте. 28-летний местный житель стал жертвой телефонных аферистов. Мужчина поверил в легенду о несанкционированных займах и под давлением злоумышленников перевёл все сбережения, а также оформил кредиты на крупную сумму. Об этом сообщает МВД по Коми.

В дежурную часть городского отдела полиции поступило заявление от обманутого горожанина. Как выяснилось, схема начала раскручиваться с обычного звонка от якобы диспетчера службы экспресс-доставки. Потерпевший ожидал посылку от приятеля, поэтому предложение продиктовать паспортные данные для получения отправления не вызвало у него подозрений.

Сразу после этого разговора на связь с воркутинцем вышли лжепредставители Центробанка и мнимые сотрудники силовых ведомств. Они сообщили, будто персональная информация жертвы скомпрометирована, а на его имя уже оформлены кредиты, средства от которых якобы направлены на поддержку запрещённых структур. Собеседники пригрозили уголовным преследованием и потребовали полной конфиденциальности, после чего перевели диалог в видеочат, пояснив, что обычные телефонные каналы небезопасны.

Далее аферисты убедили мужчину, что единственный способ «спасти себя» — аннулировать кредитный потенциал и погасить фиктивные задолженности. Для этого требовалось перевести все личные накопления через неких страховых агентов. Под психологическим давлением потерпевший оформил в банках займы почти на 2 миллиона рублей, добавил к ним семейные сбережения в размере 1 миллиона и перечислил средства на указанные реквизиты.

Для убедительности злоумышленники подкрепляли устные угрозы поддельными сканами кредитных договоров, контактными номерами и ссылками на личные кабинеты фиктивных банков, где уже фигурировала электронная подпись жертвы. Завершающим аккордом стала ссылка, якобы подтверждающая погашение всех долгов. Лишь после этого мужчина осознал, что стал жертвой обмана, и незамедлительно обратился в правоохранительные органы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Полиция напоминает: сотрудники банков и силовых ведомств никогда не запрашивают по телефону персональных данных, кодов из СМС и не требуют совершать финансовые операции. При поступлении подобных звонков необходимо немедленно прервать разговор и самостоятельно связаться с официальным представителем организации по номеру, указанному на её сайте.

Напомним, ранее сообщалось, что житель Коми получил реальный срок за оскорбление прокурора в суде.

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