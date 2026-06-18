Наношу на стены — и погреб к хранению урожая готов: от плесени даже намека не останется — корнеплоды пролежат вечность

Фото из архива "ПроГорода"

Летом погреб настоятельно требует вашего внимания. Повышенная влажность создаёт идеальную среду для плесени и неприятных запахов. Игнорировать это нельзя: от микроклимата в хранилище зависит судьба всего урожая.

Не спешите покупать дорогие средства. Два простых продукта из закромов вашей кухни и аптечки справятся с задачей не хуже профессиональной химии. Речь о белизне и пищевой соде.

Эксперт Алёна Крюкова делится проверенным рецептом. На 10 литров воды возьмите 600 мл белизны и 2 столовых ложки соды. Тщательно размешайте раствор. Наносите его на все поверхности погреба: стены, полки и потолок. Удобнее всего работать широкой кистью или валиком.

Почему этот состав работает так эффективно? Белизна — мощный хлорсодержащий антисептик, который уничтожает споры плесени и грибок на корню. Сода усиливает эффект: она не только дезинфицирует, но и мягко отбеливает поверхности, а главное — нейтрализует кислый запах сырости. Вместе они создают среду, в которой микроорганизмы просто не выживают.

После обработки обязательно проветрите помещение. Это важно: во-первых, уйдёт резкий запах хлора; во-вторых, лишняя влага испарится быстрее. Оставьте погреб открытым на несколько часов или на сутки, если есть возможность.

Результат вы заметите уже через несколько дней. Плесень исчезнет, неприятный запах полностью уйдёт. Ваш погреб снова готов к закладке овощей и заготовок на зиму.

Главный плюс этого метода — доступность и безопасность для продуктов. В отличие от некоторых химических фумигаторов, сода и белизна не оставляют токсичного налёта после высыхания и проветривания.

Потратите полчаса работы и копеечные средства. Взамен получите сухой, чистый погреб, где урожай будет храниться до самой весны без потерь и гниения.

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