Свыше 536 миллионов рублей получили медики Коми от Соцфонда с начала 2026 года

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Ежемесячно адресную финансовую поддержку от регионального Отделения Социального фонда России получают 6,2 тысячи специалистов сферы здравоохранения. В число получателей входят сотрудники амбулаторно-поликлинического звена, персонал районных и участковых больниц, а также работники станций и отделений скорой медицинской помощи.

Обязательное условие — медицинская организация должна относиться к государственной или муниципальной системе здравоохранения и быть участником базовой либо территориальной программы обязательного медицинского страхования. Данные приводит пресс-служба регионального СФР.

Основанием для назначения выплаты служат реестры, представляемые медучреждениями в Соцфонд ежемесячно не позднее 10-го рабочего дня. Денежные средства перечисляются работникам до завершения последнего дня месяца.

Величина дотации дифференцирована — от 4,5 до 50 тысяч рублей. Конкретная сумма зависит от квалификационной категории специалиста и численности постоянного населения того населённого пункта, где он трудится.

Напомним, ранее сообщалось, что в Коми диспансеризацию прошли почти 150 тысяч человек.