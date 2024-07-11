Иван-чай: польза и вред - в Роскачестве рассказали о лечебных свойствах и противопоказаниях
- 17:01 11 июля
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Эксперты Роскачества рассказывают о лечебных свойствах и противопоказаниях иван-чая для организма человека.
КАК ПРОИЗВОДЯТ ИВАН-ЧАЙ
КИРИЛЛ ТАТАРИНЦЕВ, ЛИДЕР КОМАНДЫ «R&D ЧАЙ» В КОМПАНИИ «МАЙ»
– Иван-чай, или, как его еще называют, кипрей узколистный, – это многолетнее травянистое растение семейства кипрейных. Растение произрастает по всему Северному полушарию. На территории России его можно встретить в полосе хвойных лесов европейской части и Сибири.
Иван-чай растет в местах, где у почвы сильная минерализация, а также отсутствует плодородный слой, например, после механизированных вырубок леса, после торфяных или лесных пожаров.
Технология изготовления иван-чая включает в себя следующие этапы:
Сбор. Идеальным временем для сбора чая считается период долго стоящей сухой погоды. Для сбора используются только молодые листья и верхушки веток. Они должны быть зелеными, свежими и без видимых повреждений или пятен. В разных регионах России период сбора иван-чая варьирует от одного до трех месяцев (примерно с середины мая до конца сентября). Самый лучший чай получается из молодого листа, снятого с еще не цветущего растения. К концу цветения качество ухудшается, а к периоду, когда иван-чай «пошел в пух», лист и вовсе становится непригоден.
Завяливание. Оказавшись на фабрике, иван-чай подвергается процессу завяливания (удаление влаги в листе до 61–62%). В процессе каждый лист теряет часть влаги, становится более эластичным, мягким и податливым, что облегчает дальнейшую обработку. Завяливание происходит в помещении, защищенном от прямых солнечных лучей. На улице сырье высушится слишком быстро, что негативно скажется на качестве напитка. Листья иван-чая раскладывают небольшим слоем на хлопчатобумажное полотно или на специальную металлическую сетку с высоким бортом. Слой чая не должен быть слишком толстым, иначе продукт не успеет отдать влагу и может даже заплесневеть. Листья периодически ворошат руками для более равномерного удаления влаги.
При помощи компрессора под дно сетки подается воздух. Завяливание бывает естественное (воздух подается без нагревания) и искусственное (подается подогретый воздух). Время естественного завяливания – от 16 до 24 часов, искусственного – 3–5 часов.
Скручивание. После завяливания следует процесс скручивания зеленого листа. Из боксов для завяливания сырье ссыпается в специальные баки, а из них попадает в роллеры. Процесс скручивания длится порядка 15–20 минут. После скручивания лист отправляется на зеленую сортировку, где отделяются все нескрутившиеся листы, их отправляют на повторную процедуру. Кроме того, на этом этапе также происходит взаимодействие полифенолов с энзимами, что необходимо для процесса ферментации.
Зеленая сортировка. После каждого скручивания растение пропускают через сортирующую машину, чтобы разбить комья, охладить нагревшиеся благодаря механическому воздействию и окислительным процессам листья и отсортировать их на маленькие и более грубые и крупные.
Ферментация. Этот процесс считается одним из важнейших этапов обработки. От его качества во многом зависят вкусовые и ароматические свойства будущего напитка. Ферментация проходит практически без участия человека. Необходимо лишь следить за длительностью, чтобы получить иван-чай определенного сорта. Под ферментацией подразумевается процесс окисления клеточного сока зеленого листа при температуре 25–30 С°. Длительность ферментации обычно составляет от 18 до 24 часов. В этот период образуется аромат иван-чая, а листья меняют окрас с желто-зеленого на красно-коричневый. Уровень влажности в ферментационном отделении достигает 90%. Для ферментации нужно подготовить объем сырья, достаточный для формирования слоев, иначе она будет некачественной.
Сушка. После процесса ферментации следует сушка. Она длится 20–25 минут при температуре 90–105 °С в специальной сушильной печи. Сушка необходима для того, чтобы инактивировать ферменты и прекратить ферментацию. Идеальный результат сушки – сухое сырье, в котором содержится не более 2–5% влаги.
КАК ИВАН-ЧАЙ МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА ЗДОРОВЬЕ?
ЕЛЕНА СЮРАКШИНА, ВРАЧ-ЭНДОКРИНОЛОГ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ, КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ДИЕТОЛОГ
– Листья и корни растения содержат от 10 до 20% дубильных веществ, каротин, пектиновые вещества, сахар и алкалоиды.
У иван-чая богатый витаминно-минеральный состав, включающий в себя витамин А, витамин С, витамины группы В, калий, кальций, магний, железо, фосфор, марганец, медь и цинк.
Иван-чай содержит антиоксиданты, которые помогают защитить клетки организма от свободных радикалов и предотвращают преждевременное старение. Он также оказывает положительное воздействие на пищеварение благодаря содержанию различных флавоноидов и других биологически активных веществ. Помимо этого, иван-чай можно использовать в качестве природного средства для уменьшения стресса, улучшения настроения и качества сна. За расслабляющий и успокаивающий эффект отвечают магний и витамины группы В.
Интересным также можно назвать тот факт, что иван-чай многие столетия активно используется в фитотерапии. На Руси отвар из листьев иван-чая использовали для снятия боли, особенно популярен он был у женщин, поскольку помогал облегчить схватки при родах. Им также обрабатывали пупок новорожденного и лечили различные кожные заболевания.
ТОНКОСТИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ИВАН-ЧАЯ
– Традиционно иван-чай пьют в горячем, теплом или холодном виде, без добавления сахара. Подогревая напиток, нельзя допускать его закипания, иначе он потеряет свой тонкий аромат. Для получения идеального напитка обдайте чистый заварочный чайник кипятком и насыпьте в него чай. На две чайные ложки заварки потребуется 200 мл горячей воды. Настаивайте чай не менее 10 минут, после чего разлейте по чашкам (добавлять кипяток не нужно). Сразу же после этого залейте чайник повторно горячей водой. Вторую заварку можно пить уже через 15 минут, она получается гораздо более вкусной и ароматной, – советует Кирилл Татаринцев.
ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Природа наделила иван-чай невероятной жизненной энергией – он способен расти даже на выжженной земле и при этом восстанавливать ее структуру. Он очень полезен – в составе травы много биологически активных веществ.
Не секрет, что иван-чай обладает целым спектром полезных свойств. Благодаря своему составу напиток обладает противовоспалительными, антиоксидантными и мочегонными свойствами. Он также способствует укреплению иммунной системы.
Иван-чай известен и своим успокаивающим действием. Благодаря содержанию флавоноидов и полифенолов этот напиток помогает снять стресс, улучшить настроение и облегчить бессонницу.
– Для лечебных целей его рекомендуется заваривать до четырех раз. Возьмите два чайника. В первом заварите чай по рецепту, описанному выше, затем слейте заварку во второй чайник и повторите процедуру. Для четвертой заварки хватит трех минут. Это делается с целью извлечь из растения максимум полезных микроэлементов. Например, ханерол, который эффективно борется с новообразованиями, попадает в настой после четвертого заваривания, – объясняет Кирилл Татаринцев.
СКОЛЬКО МОЖНО ВЫПИТЬ ЭТОГО НАПИТКА БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ?
При длительном приеме иван-чай может вызвать расстройство пищеварения. Его не стоит употреблять:
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детям до 6 лет;
-
при беременности;
-
кормящим женщинам;
-
при индивидуальной непереносимости.
Специалисты не рекомендуют пить отвар вместе с успокаивающими и жаропонижающими препаратами.
При соблюдении всех рекомендаций иван-чай может стать верным помощником в поддержании общего здоровья организма. Его можно пить в любое время дня, но особенно рекомендуется его пить вечером, за 1,5–2 часа до сна, для расслабления и улучшения качества сна.
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ НАПИТКОМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ И ОСТАВАЙТЕСЬ ЗДОРОВЫМ
Если вы хотите пить иван-чай каждый день, то не забывайте об умеренности и осторожности (особенно при наличии медицинских противопоказаний). Вот несколько советов, как наслаждаться им каждый день и оставаться здоровым:
- Приобретайте качественный и натуральный иван-чай у известных производителей.
- Заваривайте чай правильно, следуя всем инструкциям на упаковке.
- Не употребляйте слишком большое количество иван-чая за короткий период времени. Умеренность в потреблении всегда важна.
- Не забывайте о разнообразии в вашем рационе. Иван-чай может быть частью здорового образа жизни, но не стоит полностью заменять им другие напитки.
- Если у вас есть какие-либо медицинские проблемы или же вы принимаете сильнодействующие лекарственные препараты, проконсультируйтесь с врачом перед началом регулярного употребления этого чая. Если у вас возникают неприятные ощущения после употребления иван-чая, лучше прекратить его употребление и также проконсультироваться с врачом.
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