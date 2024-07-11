Иван-чай: польза и вред - в Роскачестве рассказали о лечебных свойствах и противопоказаниях

Эксперты Роскачества рассказывают о лечебных свойствах и противопоказаниях иван-чая для организма человека.

КАК ПРОИЗВОДЯТ ИВАН-ЧАЙ

КИРИЛЛ ТАТАРИНЦЕВ, ЛИДЕР КОМАНДЫ «R&D ЧАЙ» В КОМПАНИИ «МАЙ»

– Иван-чай, или, как его еще называют, кипрей узколистный, – это многолетнее травянистое растение семейства кипрейных. Растение произрастает по всему Северному полушарию. На территории России его можно встретить в полосе хвойных лесов европейской части и Сибири.

Иван-чай растет в местах, где у почвы сильная минерализация, а также отсутствует плодородный слой, например, после механизированных вырубок леса, после торфяных или лесных пожаров.

Технология изготовления иван-чая включает в себя следующие этапы:

Сбор. Идеальным временем для сбора чая считается период долго стоящей сухой погоды. Для сбора используются только молодые листья и верхушки веток. Они должны быть зелеными, свежими и без видимых повреждений или пятен. В разных регионах России период сбора иван-чая варьирует от одного до трех месяцев (примерно с середины мая до конца сентября). Самый лучший чай получается из молодого листа, снятого с еще не цветущего растения. К концу цветения качество ухудшается, а к периоду, когда иван-чай «пошел в пух», лист и вовсе становится непригоден.

Завяливание. Оказавшись на фабрике, иван-чай подвергается процессу завяливания (удаление влаги в листе до 61–62%). В процессе каждый лист теряет часть влаги, становится более эластичным, мягким и податливым, что облегчает дальнейшую обработку. Завяливание происходит в помещении, защищенном от прямых солнечных лучей. На улице сырье высушится слишком быстро, что негативно скажется на качестве напитка. Листья иван-чая раскладывают небольшим слоем на хлопчатобумажное полотно или на специальную металлическую сетку с высоким бортом. Слой чая не должен быть слишком толстым, иначе продукт не успеет отдать влагу и может даже заплесневеть. Листья периодически ворошат руками для более равномерного удаления влаги.

При помощи компрессора под дно сетки подается воздух. Завяливание бывает естественное (воздух подается без нагревания) и искусственное (подается подогретый воздух). Время естественного завяливания – от 16 до 24 часов, искусственного – 3–5 часов.

Скручивание. После завяливания следует процесс скручивания зеленого листа. Из боксов для завяливания сырье ссыпается в специальные баки, а из них попадает в роллеры. Процесс скручивания длится порядка 15–20 минут. После скручивания лист отправляется на зеленую сортировку, где отделяются все нескрутившиеся листы, их отправляют на повторную процедуру. Кроме того, на этом этапе также происходит взаимодействие полифенолов с энзимами, что необходимо для процесса ферментации.

Зеленая сортировка. После каждого скручивания растение пропускают через сортирующую машину, чтобы разбить комья, охладить нагревшиеся благодаря механическому воздействию и окислительным процессам листья и отсортировать их на маленькие и более грубые и крупные.

Ферментация. Этот процесс считается одним из важнейших этапов обработки. От его качества во многом зависят вкусовые и ароматические свойства будущего напитка. Ферментация проходит практически без участия человека. Необходимо лишь следить за длительностью, чтобы получить иван-чай определенного сорта. Под ферментацией подразумевается процесс окисления клеточного сока зеленого листа при температуре 25–30 С°. Длительность ферментации обычно составляет от 18 до 24 часов. В этот период образуется аромат иван-чая, а листья меняют окрас с желто-зеленого на красно-коричневый. Уровень влажности в ферментационном отделении достигает 90%. Для ферментации нужно подготовить объем сырья, достаточный для формирования слоев, иначе она будет некачественной.

Сушка. После процесса ферментации следует сушка. Она длится 20–25 минут при температуре 90–105 °С в специальной сушильной печи. Сушка необходима для того, чтобы инактивировать ферменты и прекратить ферментацию. Идеальный результат сушки – сухое сырье, в котором содержится не более 2–5% влаги.

КАК ИВАН-ЧАЙ МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА ЗДОРОВЬЕ?

ЕЛЕНА СЮРАКШИНА, ВРАЧ-ЭНДОКРИНОЛОГ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ, КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ДИЕТОЛОГ