"Холоп. Великолепный век": всероссийская премьера турецкой комедии – в главной роли суперзвезда Керем Бюрсин
- 15:00 16 января
- 12+
- AnnaAnna
22 января Сеть кинотеатров "Кронверк Синема" и "Формула Кино" приглашает на всероссийскую премьеру турецкой комедии "Холоп. Великолепный век" (12+). Главную роль в картине исполнил турецкий актер Керем Бюрсин, известный российскому зрителю по роли Серкана Болата в популярном сериале "Постучись в мою дверь" (16+).
Турецкий "Холоп" вернется к проблеме социального неравенства и расскажет о перевоспитании мажора в османской империи.
Мете — избалованный стамбульский мажор, жизнь которого состоит из бесконечных вечеринок, траты денег отца и абсолютно безответственного поведения.
После очередной выходки терпение отца иссякает, и он обращается к психологу, практикующему шоковые методы воздействия на пациентов. Вместо русской деревни XIX в. Мете попадет в османский XVI в. и очнется конюхом в замке вельможи времен султана Сулеймана.
Керем Бюрсин, исполнитель роли Мете:
"Играть трансформацию любого персонажа – это здорово. Неважно, хороший он или плохой. Это всегда увлекательно. Мой персонаж Мете делает то, чего я никогда не стал бы делать в обычной жизни".
Мелиса Денгель, исполнительница роли Дилбир:
"Наши локации, костюмы, атмосфера, созданная командой художников, – все было потрясающим. Нам не к чему придраться, работа проделана безупречно. Быть частью той эпохи, даже ненадолго почувствовать себя ее частью, – это замечательное чувство. Конечно, строгие правила тех времен были немного непривычными для нас. Но я задумалась: а хотела бы я снова жить в ту эпоху? Это действительно впечатляло. Это были времена, когда женщины были по-настоящему женственными, а правила четко соблюдались".
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