"Холоп. Великолепный век": всероссийская премьера турецкой комедии – в главной роли суперзвезда Керем Бюрсин

22 января Сеть кинотеатров "Кронверк Синема" и "Формула Кино" приглашает на всероссийскую премьеру турецкой комедии "Холоп. Великолепный век" (12+). Главную роль в картине исполнил турецкий актер Керем Бюрсин, известный российскому зрителю по роли Серкана Болата в популярном сериале "Постучись в мою дверь" (16+).

Турецкий "Холоп" вернется к проблеме социального неравенства и расскажет о перевоспитании мажора в османской империи.

Мете — избалованный стамбульский мажор, жизнь которого состоит из бесконечных вечеринок, траты денег отца и абсолютно безответственного поведения.

После очередной выходки терпение отца иссякает, и он обращается к психологу, практикующему шоковые методы воздействия на пациентов. Вместо русской деревни XIX в. Мете попадет в османский XVI в. и очнется конюхом в замке вельможи времен султана Сулеймана.

Керем Бюрсин, исполнитель роли Мете:

"Играть трансформацию любого персонажа – это здорово. Неважно, хороший он или плохой. Это всегда увлекательно. Мой персонаж Мете делает то, чего я никогда не стал бы делать в обычной жизни".

Мелиса Денгель, исполнительница роли Дилбир: