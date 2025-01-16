Сыктывкарский ЛПК сообщает о погибшем в результате несчастного случая
- 16:33 16 января
- 16+
- Александра Клюенкова
фото: СЛПК
АО «СЛПК» сообщает, что сегодня днем в результате несчастного случая в цехе бумагоделательной машины № 21 трагически погиб сотрудник комбината. В действие была немедленно введена программа мероприятий в случае чрезвычайных ситуаций. В настоящее время начато расследование причин происшествия. Комиссию по расследованию возглавит Государственная инспекция труда в Республике Коми.
Генеральный директор АО «СЛПК» Клаус Пеллер заявил:
«Мы глубоко скорбим в связи с трагической гибелью нашего сотрудника и выражаем соболезнования родным и близким погибшего. Наши дальнейшие действия будут основаны на результатах расследования».