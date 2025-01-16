В Воркуте росгвардейцы поймали вора шоколадок
- 14:30 16 января
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- Инесса Богатая
За прошедшую неделю сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Республики Коми более ста раз реагировали на сигналы тревоги на охраняемых объектах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным Росгвардии, сотрудники арестовали 15 человек за административные правонарушения и четверых за разнообразные преступления. Отмечается, что один из задержанных числился в розыске.
В Воркуте сотрудники Росгвардии прибыли в супермаркет по сигналу тревожной кнопки. На месте выяснилось, что мужчина, взяв с прилавка больше 30 шоколадок, положил их в пакет и попытался выйти, не оплатив. Ущерб составил около трех тысяч рублей. Продавец заметила действия нарушителя и активировала сигнализацию. Мужчину 1986 года рождения задержали и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.
Подобный инцидент случился в гипермаркете Сыктывкара, где задержали покупателя, пытавшегося не оплатить товары на сумму свыше четырех тысяч рублей: мясной стейк, говядину, игрушечные машинки и шоколад. Нарушителя 1985 года рождения задержали сотрудники Росгвардии.
По всем этим случаям проводятся проверки.