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В Воркуте росгвардейцы поймали вора шоколадок

В Воркуте росгвардейцы поймали вора шоколадок Фото Росгвардии Коми

За прошедшую неделю сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Республики Коми более ста раз реагировали на сигналы тревоги на охраняемых объектах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Росгвардии, сотрудники арестовали 15 человек за административные правонарушения и четверых за разнообразные преступления. Отмечается, что один из задержанных числился в розыске.

В Воркуте сотрудники Росгвардии прибыли в супермаркет по сигналу тревожной кнопки. На месте выяснилось, что мужчина, взяв с прилавка больше 30 шоколадок, положил их в пакет и попытался выйти, не оплатив. Ущерб составил около трех тысяч рублей. Продавец заметила действия нарушителя и активировала сигнализацию. Мужчину 1986 года рождения задержали и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

Подобный инцидент случился в гипермаркете Сыктывкара, где задержали покупателя, пытавшегося не оплатить товары на сумму свыше четырех тысяч рублей: мясной стейк, говядину, игрушечные машинки и шоколад. Нарушителя 1985 года рождения задержали сотрудники Росгвардии.

По всем этим случаям проводятся проверки.

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