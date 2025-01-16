В Воркуте росгвардейцы поймали вора шоколадок

За прошедшую неделю сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Республики Коми более ста раз реагировали на сигналы тревоги на охраняемых объектах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Росгвардии, сотрудники арестовали 15 человек за административные правонарушения и четверых за разнообразные преступления. Отмечается, что один из задержанных числился в розыске.