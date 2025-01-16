Названа самая полезная для человека рыба — ешьте дважды в неделю. Богата селеном, фосфором и хороша

Когда речь заходит о выборе между морской и речной рыбой, многие склоняются в пользу морской. Однако ключевым фактором остается то, где именно была поймана рыба — в дикой природе или на ферме.

Преимущества рыбы

Рыба отличается высоким содержанием полезных веществ: витаминов, легко усваиваемого белка и полиненасыщенных жирных кислот (омега-3 и омега-6). Она богата минералами, такими как кальций, йод, цинк, селен, железо и фосфор, что делает ее важной для здоровья суставов, мозга и организма в целом. Рыба способствует замедлению старения клеток, стимулирует репродуктивные функции, а также помогает снизить уровень холестерина.