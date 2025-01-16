Жители Коми в среднем зарабатывают более 60 тысяч рублей

Исследование трудового рынка Коми за последний месяц показало, что средняя зарплата в регионе составляет 63, 6 тысячи рублей, что на 3, 6 тысячи больше, чем годом ранее. Об этом сообщает "Комиинфоорм".

Самые высокие зарплаты зафиксированы в добыче природных ресурсов (более 136 тысяч), транспорте и логистике (131 тысяча), аграрной отрасли (130 тысяч), строительстве и недвижимости (122 тысяч), среди рабочих (120 тысяч), производстве (114 тысяч) и сфере обслуживания (113 тысяч). Наибольший рост доходов за год отмечен у медиков и фармацевтов (+19 тысяч), администраторов и секретарей (+13 тысяч), курьеров, водителей и складских работников (+7 тысяч), специалистов по продажам (+3 тысяч).