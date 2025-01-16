Жители Коми в среднем зарабатывают более 60 тысяч рублей
- 17:30 16 января
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- Инесса Богатая
Исследование трудового рынка Коми за последний месяц показало, что средняя зарплата в регионе составляет 63, 6 тысячи рублей, что на 3, 6 тысячи больше, чем годом ранее. Об этом сообщает "Комиинфоорм".
Самые высокие зарплаты зафиксированы в добыче природных ресурсов (более 136 тысяч), транспорте и логистике (131 тысяча), аграрной отрасли (130 тысяч), строительстве и недвижимости (122 тысяч), среди рабочих (120 тысяч), производстве (114 тысяч) и сфере обслуживания (113 тысяч). Наибольший рост доходов за год отмечен у медиков и фармацевтов (+19 тысяч), администраторов и секретарей (+13 тысяч), курьеров, водителей и складских работников (+7 тысяч), специалистов по продажам (+3 тысяч).
По данным hh.ru, 58% компаний увеличили зарплаты в 2024 году, 33% оставили без изменений, 6% сократили. Доля повысивших зарплаты снизилась с 68% в 2023 году, а сокративших выросла с 1% до 6%. Рост зарплат в 2024 году составил 18% по Росстату и 20% по вакансиям hh.ru. Основной драйвер роста – средний бизнес: 66% компаний с численностью 101–500 человек и 65% с 501–1000 повысили зарплаты. Наиболее заметный рост в HoReCa (68%), добыче сырья (67%), тяжелой и легкой промышленности (по 66%).
63% работодателей прогнозируют рост зарплат в 2025 году: 42% – в пределах инфляции, 21% – по рыночным условиям. 26% не планируют повышений, 4% допускают сокращение.