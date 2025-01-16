Куриный бульон будет прозрачнее слезы: вот что добавьте в кастрюлю при варке мяса — ароматный и вкусный суп гарантирован
- 17:03 16 января
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- Служба новостей
Не все хозяйки умеют готовить прозрачный и золотистый куриный бульон, который радует глаз и имеет насыщенный вкус. Часто он получается мутным и недостаточно ароматным. Чтобы приготовить отличный бульон для супов и других блюд, следует учесть несколько важных моментов.
Автор канала «Кухня наизнанку» на платформе Дзен делится советами по приготовлению. В первую очередь, выбирайте качественную курицу. Идеально подойдёт домашняя птица, но если используете магазинную, замочите её в холодной воде на полчаса перед тем, как приступить к готовке.
Вторым шагом будет подготовка обжарки. Нарежьте крупными кусками луковицу, морковь и стебель сельдерея. Обжарьте эти овощи на сухой сковороде, пока они слегка не обуглятся. Это поможет раскрыть их аромат и добавит бульону дополнительные вкусовые нотки.
В кастрюлю положите курицу и обжаренные овощи, залейте их холодной водой. Как только вода закипит, снимите образовавшуюся пену.
Готовьте бульон на медленном огне, не закрывая крышкой кастрюлю. Сильное кипение может сделать бульон мутным.
Совет: перед тем как убрать курицу на хранение в холодильник, разделите мясо и кости. Это поможет сохранить свежесть продукта на дольше. Рекомендуется использовать вакуумные упаковки, пишет hibiny.ru.