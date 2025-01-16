Всего одну крошку в горшок — и бутоны герани лезут даже на молодых черенках, а листва не пожухнет
- 07:15 16 января
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- Служба новостей
Пеларгонии, которые часто называют геранями, прекрасно реагируют на домашние подкормки. Чтобы растение оставалось здоровым, не теряло листву и радовало обильным цветением, его рекомендуется удобрять каждые две недели простым, но эффективным раствором.
Агроном и опытный цветовод Ксения Давыдова советует использовать для полива гераней раствор куркумы. Это натуральное средство стимулирует цветение даже у старых растений или недавно укорененных черенков. Куркума также помогает бороться с бактериальными и грибковыми инфекциями, обогащает почву аминокислотами, витаминами и микроэлементами.
Для приготовления раствора нужно развести 1 чайную ложку куркумы в 1 литре воды. Для усиления эффекта можно добавить 5 таблеток глицина — аминокислоты, которая улучшает усвоение питательных веществ корнями.
Поливать растения следует под корень по предварительно увлажненной почве, используя 3-5 столовых ложек раствора на один куст.
Такая подкормка ускоряет обменные процессы в растении, делает листву более яркой и насыщенной, а также стимулирует рост новых цветоносных побегов, что способствует более частому и пышному цветению, пишет progoroduhta.ru.