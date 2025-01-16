Всего одну крошку в горшок — и бутоны герани лезут даже на молодых черенках, а листва не пожухнет

Пеларгонии, которые часто называют геранями, прекрасно реагируют на домашние подкормки. Чтобы растение оставалось здоровым, не теряло листву и радовало обильным цветением, его рекомендуется удобрять каждые две недели простым, но эффективным раствором.

Агроном и опытный цветовод Ксения Давыдова советует использовать для полива гераней раствор куркумы. Это натуральное средство стимулирует цветение даже у старых растений или недавно укорененных черенков. Куркума также помогает бороться с бактериальными и грибковыми инфекциями, обогащает почву аминокислотами, витаминами и микроэлементами.