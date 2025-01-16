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"Споткнулся" бы и гениальный Евклид: переложите всего 1 спичку для верного равенства — загадка только для гениев

"Споткнулся" бы и гениальный Евклид: переложите всего 1 спичку для верного равенства — загадка только для гениев

Математические головоломки — это не только увлекательный способ провести время, но и отличная тренировка для ума. Они развивают логическое мышление, креативность, внимание к деталям и даже стрессоустойчивость, ведь зачастую решение требует нестандартного подхода.

Сегодня мы предлагаем вам разгадать интересное равенство: 111 + 111 = 11. На первый взгляд, оно кажется неверным, ведь любой школьник знает, что сумма этих чисел равна 222. Однако ваша задача — сделать это равенство верным, передвинув всего одну спичку. При этом у вас есть всего 19 секунд!

Попробуйте поставить таймер и полностью сосредоточиться на задаче. Готовы ли вы проверить свои способности?

Если вам удалось найти решение за указанное время, это говорит о вашем уникальном умении мыслить нестандартно и быстро находить выход из сложных ситуаций. Если же задача вызвала затруднения, не расстраивайтесь — это лишь повод для дальнейшего развития своих навыков.

Подсказка: подумайте, как можно изменить цифры, передвинув одну спичку, чтобы равенство стало верным.

А теперь — время пошло!

Решение:

Чтобы сделать равенство верным, нужно передвинуть одну спичку из первого числа 111. Возьмем вертикальную спичку из первого плюса и превратим его в минус. Теперь равенство будет выглядеть так: 111 - 111 = 0, что абсолютно верно.

Фото:gs.by Поздравляем всех, кто справился с задачей! Если у вас не получилось с первого раза, не переживайте — такие головоломки требуют практики. Продолжайте тренироваться, и вы обязательно достигнете успеха, пишет hibiny.ru.

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