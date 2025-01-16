"Споткнулся" бы и гениальный Евклид: переложите всего 1 спичку для верного равенства — загадка только для гениев

Математические головоломки — это не только увлекательный способ провести время, но и отличная тренировка для ума. Они развивают логическое мышление, креативность, внимание к деталям и даже стрессоустойчивость, ведь зачастую решение требует нестандартного подхода.

Сегодня мы предлагаем вам разгадать интересное равенство: 111 + 111 = 11. На первый взгляд, оно кажется неверным, ведь любой школьник знает, что сумма этих чисел равна 222. Однако ваша задача — сделать это равенство верным, передвинув всего одну спичку. При этом у вас есть всего 19 секунд!