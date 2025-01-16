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На ремонт школы в Коми селе потратят 66 миллион рублей

На ремонт школы в Коми селе потратят 66 миллион рублей Фото из архива

На капитальный ремонт школы в Аджероме планируется выделить более 66 миллионов рублей. Об этом сообщает "БНК".

По данным издания, управление финансов администрации Корткеросского района опубликовало на сайте госзакупок тендер на капитальный ремонт школы в Аджероме, стоимость которого составит 66,6 миллиона рублей.

Заявки на участие в торгах принимаются до 27 января. Победивший подрядчик обязан завершить все работы к 1 ноября 2025 года.

В ходе ремонта предстоит провести демонтаж; установить полы, стены и потолки в подвале, а также на первом и втором этажах; обновить инженерные сети водоснабжения, канализации и отопления; отремонтировать лестницы, входную группу и запасные выходы; выполнить электромонтажные работы; отремонтировать отмостку; заменить деревянные окна на стеклопакеты из ПВХ; установить новые противопожарные и межкомнатные двери; обновить наплавляемую кровлю и провести сантехнические работы. На завершающем этапе необходимо будет покрасить стены, потолки, трубы и радиаторы отопительного контура.

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