На ремонт школы в Коми селе потратят 66 миллион рублей

На капитальный ремонт школы в Аджероме планируется выделить более 66 миллионов рублей. Об этом сообщает "БНК".

По данным издания, управление финансов администрации Корткеросского района опубликовало на сайте госзакупок тендер на капитальный ремонт школы в Аджероме, стоимость которого составит 66,6 миллиона рублей.