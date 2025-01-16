В Сыктывкаре предприятия присоединились к уборке снега

Фото из архива администрации Сыктывкара

В пресс-службе администрации Сыктывкара сообщили, что 11 организаций приняли решение поддержать городских дорожников, предоставив около 30 дополнительных единиц техники. На призыв откликнулись такие коммунальные компании, как ООО "Комитеплоэнерго", филиал "Россети – Северо-Запад" в Коми, и ОАО "Сыктывкарский водоканал", а также строительные фирмы "Тетра", "СКАТ", "Промбытстрой", "СеверРегионСтрой", дорожное предприятие "Стройкомплект", сервисные компании "Мастер чистоты" и "ПромсервисУют", и "Сыктывкарский фанерный завод".

В результате проведённых выездных инспекций и полученной информации из социальных сетей определены первоочередные зоны, которые требуют особого внимания с привлечением техники партнеров. Это районы возле аэропорта, авто- и железнодорожных вокзалов, Республиканского стадиона, а также улицы Коммунистическая, Ленина, Маркова, Станционная и некоторые участки в Лесозаводе и Эжве.

В ближайшие дни техника организаций выйдет на улицы по установленному расписанию. Она станет дополнением к 90 машинам коммунальных служб, таких как "Дорожное хозяйство", "Жилкомхоз", и компании "Доринвест", которая обслуживает главные дороги в пределах Сыктывкара.