В Сыктывкаре предприятия присоединились к уборке снега
- 16:30 16 января
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- Инесса Богатая
В пресс-службе администрации Сыктывкара сообщили, что 11 организаций приняли решение поддержать городских дорожников, предоставив около 30 дополнительных единиц техники.
На призыв откликнулись такие коммунальные компании, как ООО "Комитеплоэнерго", филиал "Россети – Северо-Запад" в Коми, и ОАО "Сыктывкарский водоканал", а также строительные фирмы "Тетра", "СКАТ", "Промбытстрой", "СеверРегионСтрой", дорожное предприятие "Стройкомплект", сервисные компании "Мастер чистоты" и "ПромсервисУют", и "Сыктывкарский фанерный завод".
В результате проведённых выездных инспекций и полученной информации из социальных сетей определены первоочередные зоны, которые требуют особого внимания с привлечением техники партнеров. Это районы возле аэропорта, авто- и железнодорожных вокзалов, Республиканского стадиона, а также улицы Коммунистическая, Ленина, Маркова, Станционная и некоторые участки в Лесозаводе и Эжве.
В ближайшие дни техника организаций выйдет на улицы по установленному расписанию. Она станет дополнением к 90 машинам коммунальных служб, таких как "Дорожное хозяйство", "Жилкомхоз", и компании "Доринвест", которая обслуживает главные дороги в пределах Сыктывкара.
Мэр города Владимир Голдин подчеркнул важность поддержки соцпартнёров в условиях обильных снегопадов, отметив, что их помощь – это не просто содействие, а проявление заботы о Сыктывкаре и его жителях, их комфорте и безопасности. Он также выразил благодарность предприятиям за предоставленную технику.