В Коми в сентябре 2025 года жители выберут Главу республики

Осенью в Республике Коми состоятся выборы главы и депутатов Государственного Совета. Помимо этого, обновления ждут советы 18 городов и районов региона.

Как передает "БНК", выборы республиканского масштаба пройдут в единый день голосования, 14 сентября, когда жителям предстоит выбрать нового главу республики и 30 депутатов Государственного Совета Коми, из которых 15 будут избраны по одномандатным округам и 15 — по партийным спискам. Ранее выборы проводились в разные годы, но из-за различных обстоятельств они были совмещены.