В Коми в сентябре 2025 года жители выберут Главу республики
- 21:45 16 января
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- Инесса Богатая
Осенью в Республике Коми состоятся выборы главы и депутатов Государственного Совета. Помимо этого, обновления ждут советы 18 городов и районов региона.
Как передает "БНК", выборы республиканского масштаба пройдут в единый день голосования, 14 сентября, когда жителям предстоит выбрать нового главу республики и 30 депутатов Государственного Совета Коми, из которых 15 будут избраны по одномандатным округам и 15 — по партийным спискам. Ранее выборы проводились в разные годы, но из-за различных обстоятельств они были совмещены.
Что касается муниципальных выборов, в 18 муниципалитетах пройдут полные обновления советов депутатов.
В 2024 году прошли выборы совета Ижемского района седьмого созыва, а после преобразований Княжпогостского района выборы совета прошли в сентябре того же года.
На уровне поселений в Прилузском районе выберут 10 депутатов в совет Объячево, в Койгородском — 7 депутатов в совет Гривы, в Ижемском — 10 депутатов в совет Щельяюра. Дополнительные выборы пройдут в совет Троицко-Печорска для заполнения одной вакантной позиции.