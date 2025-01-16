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Госдолг Коми оказался на 19 миллиардов рублей меньше планируемого

Госдолг Коми оказался на 19 миллиардов рублей меньше планируемого Фото из архива

Госдолг Коми оказался на 19 миллиардов рублей меньше ожидаемого согласно плану. Об этом сообщает "БНК" со ссылкой на Минфин по региону.

По данным на 1 января, доход бюджета республики на 2024 год составил 121,8 миллиарда рублей, что превышает план на 12,4%.

Как передает "БНК", расходы республиканского бюджета составили 123,7 миллиарда рублей – это 95,1% от запланированного.

По сравнению с 2023 годом, доходы увеличились на 6,5 миллиарда рублей, или на 5,6%, а расходы поднялись на 5,1 миллиарда рублей, что составляет рост на 4, 3%.

В итоге дефицит бюджета за год составил 2 миллиарда рублей, в то время как в предыдущем году он равнялся 3,4 млрд рублей.

Государственный долг республики достиг 25,3 миллиарда рублей, что на 19,1 миллиарда рублей меньше, чем планировалось. Структура долга изменилась в пользу бюджетных кредитов, без участия коммерческих займов.

На 2024 год планировалось поступление целевых трансфертов из федерального бюджета на сумму 11 млрд рублей. На 1 января 2025 года расходы, профинансированные из федерального бюджета, были исполнены на 99,3% от запланированного объема.

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