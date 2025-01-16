Госдолг Коми оказался на 19 миллиардов рублей меньше планируемого
- 12:45 16 января
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- Инесса Богатая
Госдолг Коми оказался на 19 миллиардов рублей меньше ожидаемого согласно плану. Об этом сообщает "БНК" со ссылкой на Минфин по региону.
По данным на 1 января, доход бюджета республики на 2024 год составил 121,8 миллиарда рублей, что превышает план на 12,4%.
Как передает "БНК", расходы республиканского бюджета составили 123,7 миллиарда рублей – это 95,1% от запланированного.
По сравнению с 2023 годом, доходы увеличились на 6,5 миллиарда рублей, или на 5,6%, а расходы поднялись на 5,1 миллиарда рублей, что составляет рост на 4, 3%.
В итоге дефицит бюджета за год составил 2 миллиарда рублей, в то время как в предыдущем году он равнялся 3,4 млрд рублей.
Государственный долг республики достиг 25,3 миллиарда рублей, что на 19,1 миллиарда рублей меньше, чем планировалось. Структура долга изменилась в пользу бюджетных кредитов, без участия коммерческих займов.
На 2024 год планировалось поступление целевых трансфертов из федерального бюджета на сумму 11 млрд рублей. На 1 января 2025 года расходы, профинансированные из федерального бюджета, были исполнены на 99,3% от запланированного объема.