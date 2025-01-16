Госдолг Коми оказался на 19 миллиардов рублей меньше планируемого

Госдолг Коми оказался на 19 миллиардов рублей меньше ожидаемого согласно плану. Об этом сообщает "БНК" со ссылкой на Минфин по региону.

По данным на 1 января, доход бюджета республики на 2024 год составил 121,8 миллиарда рублей, что превышает план на 12,4%.