"Проверять будут абсолютно всех": пенсионеров старше 60 лет ожидают неприятные перемены

С 1 марта будет введена новая инициатива по проверке пожилых граждан на улицах. Организаторы будут останавливать пожилых людей для проведения беседы и информирования их о различных схемах мошенничества. Эта процедура будет проводиться на региональном уровне и осуществляться путем беседы с пожилыми людьми, которых заметят на улице.

Главная цель инициативы - защита пожилых людей от мошенничества. Сотрудники полиции и другие специалисты будут рассказывать пенсионерам о наиболее распространенных схемах мошенничества и давать рекомендации по их предотвращению. Уровень мошенничества в отношении пожилых людей остается высоким, и поэтому такие меры предосторожности являются важными.