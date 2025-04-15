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За минувшую неделю более 40 жителей Коми повелись на уловки мошенников

За минувшую неделю более 40 жителей Коми повелись на уловки мошенников Фото из архива

Они лишились в общей сложности более 2, 4 миллиона рублей. По информации пресс-службы МВД по Коми, несмотря на уверенность 35 граждан в своей способности распознать обман, они утратили бдительность и поддались на уловки киберпреступников.

Схема с "предотвращением несанкционированных транзакций" остается излюбленным методом мошенников.

В частности, двое пенсионеров из Сыктывкара перевели по 1 миллиону рублей на анонимные виртуальные кошельки. Они поверили деньги лже-сотрудникам Роскомнадзора, Центробанка и ФСБ. Злоумышленники посоветовали перевести все сбережения, включая заемные средства, на "сверхзащищенную безопасную" ячейку. Аналогичным образом пострадали две пожилые жительницы Сыктывкара, потеряв в совокупности более 1, 4 миллиона рублей.

Мошенники также активно используют инвестиционные схемы с гарантированной прибылью.

Так, 46-летний житель Ухты перевел 1, 3 миллиона рублей якобы представителю московской компании, чей аккаунт он обнаружил в социальной сети. Мужчину привлекли обещания высокой прибыли от операций с акциями и ценными бумагами на торговых платформах, на которые он перешел по ссылке от "консультанта". После того как начинающий инвестор запросил вывод средств, злоумышленники заблокировали доступ ко всем интернет-платформам и прекратили общение.

По всем указанным фактам следственными органами региона возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ "Мошенничество".

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