Порочный круг: уклонист из Коми снова отправится в колонию за нарушение надзора

Установлено, что после освобождения из заключения, мужчина находился под административным надзором с 25 ноября 2024 года. Он заверил полицию, что будет проживать с братом в деревне Гарья, однако нарушил условия надзора уже через месяц.

Районный суд рассмотрел дело 35-летнего жителя района, признав его виновным в самовольном оставлении места проживания с целью уклонения от административного надзора. Обвинение поддерживалось прокуратурой Сыктывдинского района.

В начале января 2025 года, не уведомив органы, он покинул место жительства и отправился на заработки в Киров. Через месяц его обнаружили и вернули в полицию, где ему напомнили о запрете самовольного изменения места жительства во время надзора. Сразу после этого он снова уехал в Киров, где был задержан 16 февраля 2025 года. На время следствия и суда он содержался под стражей.

Примечательно, что подобные правонарушения мужчина совершает систематически. После каждого освобождения из мест лишения свободы над ним устанавливается административный надзор, а новое преступление в этот период, влекущее реальное лишение свободы, автоматически продлевает срок. Таким образом, он не может разорвать этот порочный круг.

Наказание за данные преступления последовательно увеличивается. В 2023 году он получил 5 месяцев лишения свободы, в 2024 году – 6 месяцев, а в этот раз суд приговорил его к 7 месяцам заключения в исправительной колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в силу.