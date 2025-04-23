Сажаем картошку в день Бориса и Глеба Сеятелей, чтобы осенью радоваться щедрому урожаю. Плюс 7 примет

В старину, когда интернет не был доступен, наши предки полагались на мудрость природы, чтобы определить идеальное время для посадки. Они внимательно наблюдали за погодой, слушали голоса птиц и следили за цветением растений.

Например, цветение черемухи служило сигналом к посадке картофеля. Считалось, что заморозки, которые случаются в этот период, не повредят картофелю, так как земля уже достаточно прогрета.