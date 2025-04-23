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Сажаем картошку в день Бориса и Глеба Сеятелей, чтобы осенью радоваться щедрому урожаю. Плюс 7 примет

Сажаем картошку в день Бориса и Глеба Сеятелей, чтобы осенью радоваться щедрому урожаю. Плюс 7 примет

В старину, когда интернет не был доступен, наши предки полагались на мудрость природы, чтобы определить идеальное время для посадки. Они внимательно наблюдали за погодой, слушали голоса птиц и следили за цветением растений.

Например, цветение черемухи служило сигналом к посадке картофеля. Считалось, что заморозки, которые случаются в этот период, не повредят картофелю, так как земля уже достаточно прогрета.

Другая примета указывала на размер листьев березы – когда они достигали размера монетки, это означало, что пора сажать картошку. Некоторые верили, что 15 мая, день Бориса и Глеба Сеятелей, – самый благоприятный день для этого, обещая крепкий и здоровый урожай.

Также рекомендовалось начинать посадки во время цветения одуванчиков и кукования кукушки. Считалось, что небольшие облака на ясном небе – хороший знак для посадки картофеля.

Однако существовали и запреты: наши предки избегали посадки картофеля на Вербной неделе, в среду и субботу, опасаясь скудного урожая с мелкими и деформированными клубнями, пишет krasnoyarskmedia.ru.

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