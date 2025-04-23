Кишечная палочка, плесень и "пальма": Роскачество назвало мороженое, которое запрещено давать детям

Фото из архива "Про Города"

Недавнее исследование, проведённое Роскачеством, выявило серьёзные проблемы с качеством и безопасностью мороженого, продаваемого в России. Результаты оказались весьма тревожными: специалисты обнаружили вредные для здоровья компоненты и нарушение технологических норм в ряде популярных марок. Одним из самых шокирующих открытий стало наличие кишечной палочки в продукции казахстанской компании «Шин Лайн» (торговая марка «Мишка на Полюсе») и российского бренда «Ермолино». Присутствие этих бактерий в мороженом абсолютно недопустимо, так как они могут вызвать пищевую интоксикацию. Компания «Шин Лайн» оспаривает результаты экспертизы, но Роскачество настаивает на своём заключении.

Ещё одной серьёзной проблемой стало использование растительных жиров вместо молочных в ряде брендов. Это уменьшает пищевую ценность продукта и делает его подделкой. Такие нарушения были обнаружены в продуктах марок «Как раньше», «Ля Ля Фам», «Филёвское». В продукции «Вкусландия» и «Ленинградское» также выявлены серьёзные отклонения в составе жирнокислот и триглицеридов.