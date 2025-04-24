Врио главы Коми заручился поддержкой спикера Совета Федерации в решении проблем региона

Ростислав Гольдштейн получил заверения в поддержке от Валентины Матвиенко в деле разрешения давних трудностей, стоящих перед арктической территорией.

Как передает ТАСС, речь идет об обветшалой инфраструктуре, проблемах арктических городов, таких как Воркута, Инта и Печора, а также об изношенном коммунальном хозяйстве и дорогах.

"Выражаю признательность Валентине Ивановне за внимание к Коми. Проблем на территории от Воркуты до Койгородка накопилось немало. Это и деградировавшая инфраструктура, которая достигла такого состояния не вдруг, и требует безотлагательных решений, поскольку большая часть республики находится в Арктической зоне. Речь идет о вопросах жизни и обеспечения жизнедеятельности. Это и вопросы Воркуты, Усинского водовода, экономического подъема Воркуты. Сегодня мы обсуждали проект в сфере газохимии – по производству карбамида и аммиачной селитры. Есть понимание, как это осуществить, есть поддержка со стороны федерального центра, осталось немного – сплотиться и сделать нашу республику немного лучше", – заявил Гольдштейн после рабочей встречи с Матвиенко, прошедшей в Сыктывкаре.

Руководитель региона подчеркнул, что обсуждались перспективы развития Инты и Печоры, вопросы совершенствования дорожной сети регионального и местного значения. "Мы говорили о необходимости ускоренного развития социальной инфраструктуры. Потому что мы постоянно находимся в конкуренции с центральной Россией. Следовательно, мы должны превосходить ее по состоянию социальной и дорожной инфраструктуры, по уровню заработной платы и качеству жизни", – отметил Гольдштейн.

Председатель Совета Федерации в свою очередь упомянула, что к перечню проблем региона следует добавить вопросы ветхого и аварийного жилья.