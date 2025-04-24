У водителей отберут права с 25 апреля, если найдут эти предметы в багажнике - список ГАИ

Багажник автомобиля предназначен для перевозки личных вещей и покупок, однако существуют ограничения на виды грузов, которые можно перевозить. В 2025 году незаконной считается перевозка оружия, опасных веществ и больших объемов алкоголя. Нарушение этих правил влечет за собой административные и уголовные наказания.

Перевозка оружия регулируется законом. Огнестрельное оружие должно быть разряжено и перевозиться в специальных чехлах или кейсах. Боеприпасы должны быть отдельно от оружия, в герметичной упаковке. Нарушение этих правил влечет за собой ответственность. Если такие действия создают угрозу, они могут быть квалифицированы как уголовное преступление.

Запрещено перевозить в багажнике вещества, опасные для людей и окружающей среды: пиротехнику в больших количествах, газовые баллоны, не соответствующие нормам хранения, и агрессивные химикаты. Перевозка этих веществ требует разрешения и соблюдения технических регламентов и санитарных норм. Игнорирование правил может привести к штрафам и конфискации груза.

Алкогольная продукция:

Существуют ограничения на перевозку алкоголя для личных нужд. Если перевозится более 10 литров алкоголя, необходимо иметь документы, подтверждающие законность его происхождения и покупки. Отсутствие документов может рассматриваться как незаконный оборот алкоголя и влечет за собой административную ответственность, включая изъятие товара и штраф, пишет stolicamedia.ru.

Читайте также: