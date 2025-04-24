При появлении красных ростков пионов: замочите 500 грамм в воде – и цветов будет видимо-невидимо!

Пионы – это настоящие аристократы в мире садовых растений. Их пышные, роскошные соцветия, словно короны, приковывают взгляд и дарят эстетическое наслаждение каждому, кто их видит. Однако, чтобы пионы смогли раскрыть всю свою красоту и порадовать нас обилием крупных бутонов, им необходима наша помощь и поддержка.

Особенно важна своевременная подкормка, которая обеспечивает растениям необходимую энергию и питательные вещества для активного роста и формирования великолепных цветов. Биолог Ирина Сушилова, автор популярного канала "Мой загородный мир", советует начинать подкармливать пионы уже тогда, когда из земли появляются первые красные ростки. Это сигнал к тому, что растение проснулось и готово к активному росту, и ему требуется дополнительное питание.