Повесила тряпку — вся тля с деревьев и кустов липнет на нее — агроном нашла неожиданно мощный способ борьбы с паразитами
- 02:45 24 апреля
- Дмитрий Перцев
С наступлением тепла тля и муравьи становятся настоящей проблемой для садоводов и огородников. Тля уничтожает растения, а муравьи, в свою очередь, "пасут" тлю, как коров.
Существует множество способов борьбы с тлей, но один из самых неожиданных и эффективных требует минимальных усилий.
Вам понадобится всего лишь тряпка и пиво, подойдет любое. Пропитайте тряпку пивом и развесьте её рядом с растениями, которые страдают от нашествия тли.
Вы будете поражены результатом! Тля обожает запах пива и быстро переберется на пропитанную ткань.
По словам агронома Людмилы Шубиной, этот метод также эффективен против летающих особей тли, которые будут приземляться на приманку вместо ваших растений.
Это гуманный и при этом очень действенный способ избавиться от вредителей. Когда тряпка наполнится насекомыми, просто промойте её в пиве и снова повесьте на прежнее место.
Таким образом, вы защитите свой урожай без использования химикатов, советует агроном.
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