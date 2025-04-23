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Повесила тряпку — вся тля с деревьев и кустов липнет на нее — агроном нашла неожиданно мощный способ борьбы с паразитами

Повесила тряпку — вся тля с деревьев и кустов липнет на нее — агроном нашла неожиданно мощный способ борьбы с паразитамиСоздано в Шедевруме

С наступлением тепла тля и муравьи становятся настоящей проблемой для садоводов и огородников. Тля уничтожает растения, а муравьи, в свою очередь, "пасут" тлю, как коров.

Существует множество способов борьбы с тлей, но один из самых неожиданных и эффективных требует минимальных усилий.

Вам понадобится всего лишь тряпка и пиво, подойдет любое. Пропитайте тряпку пивом и развесьте её рядом с растениями, которые страдают от нашествия тли.

Вы будете поражены результатом! Тля обожает запах пива и быстро переберется на пропитанную ткань.

По словам агронома Людмилы Шубиной, этот метод также эффективен против летающих особей тли, которые будут приземляться на приманку вместо ваших растений.

Это гуманный и при этом очень действенный способ избавиться от вредителей. Когда тряпка наполнится насекомыми, просто промойте её в пиве и снова повесьте на прежнее место.

Таким образом, вы защитите свой урожай без использования химикатов, советует агроном.

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