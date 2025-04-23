Повесила тряпку — вся тля с деревьев и кустов липнет на нее — агроном нашла неожиданно мощный способ борьбы с паразитами

С наступлением тепла тля и муравьи становятся настоящей проблемой для садоводов и огородников. Тля уничтожает растения, а муравьи, в свою очередь, "пасут" тлю, как коров.

Существует множество способов борьбы с тлей, но один из самых неожиданных и эффективных требует минимальных усилий.