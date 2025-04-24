Снег и дожди: апрельская погода продолжит испытывать жителей Коми

В Сыктывкаре ночью облачно с прояснениями, пройдет дождь. Днем преимущественно без осадков. Температура ночью 0…+2°C, днем +7…+9°C. Ветер южный, днем западный, умеренный.

В регионе 24 апреля ожидается переменчивая погода с колебаниями температуры и осадками различной интенсивности.

В Ухте облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие, ночью умеренные осадки в виде снега с дождем. Температура ночью -2…-4°C, днем +3…+5°C. Ветер южный, умеренный.

В Печоре переменная облачность. Днем возможны осадки в виде снега и мокрого снега. Температура ночью -4…-6°C, днем +2…+4°C. Ветер юго-восточный, днем северо-западный, умеренный.

В Воркуте переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью -8…-10°C, днем -1…-3°C. Ветер юго-западный, днем юго-восточный, умеренный.

В Усинске переменная облачность. Днем ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Температура ночью -4…-6°C, днем +1…+3°C. Ветер юго-восточный, днем северо-западный, умеренный.

В Инте переменная облачность. Днем возможны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Температура ночью -5…-7°C, днем +1…+3°C. Ветер юго-восточный, умеренный.

В Усть-Цильме облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Температура ночью -2…-4°C, днем +1…+3°C. Ветер юго-восточный, днем северо-западный, умеренный.

В Вуктыле переменная облачность. Днем ожидаются небольшие осадки в виде снега с дождем. Температура ночью -3…-5°C, днем +2…+4°C. Ветер юго-восточный, умеренный.

В Троицко-Печорске переменная облачность. Днем возможен небольшой дождь со снегом. Температура ночью -2…-4°C, днем +4…+6°C. Ветер южный, умеренный.

В Объячево переменная облачность. Ночью возможен небольшой дождь. Температура ночью +3…+5°C, днем +9…+11°C. Ветер южный, днем западный, умеренный.

Рекомендуем жителям Коми учитывать прогноз погоды при планировании дня и соблюдать меры предосторожности в связи с возможными осадками и гололедицей.