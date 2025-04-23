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Жителям Коми рассказали, какие прививки нужно сделать весной

Жителям Коми рассказали, какие прививки нужно сделать весной Фото из архива

Врачи уделяют внимание не только лечению уже возникших заболеваний, но и их предотвращению.

Профилактические меры – важнейшая часть их работы. Соблюдение принципов здорового образа жизни позволяет избежать развития ряда болезней, в то время как для защиты от других требуется вакцинация.

Фото: Пресс-служба РНИМУ

Вакцинацию можно проводить на протяжении всего года, однако для некоторых инфекций существуют оптимальные периоды. Традиционно осень – время для прививок против гриппа и пневмококковой инфекции, а весна – против столбняка и клещевого энцефалита. В преддверии сезона отпусков особенно актуальна прививка для тех, кто планирует поездки в регионы с повышенным риском заражения определенными инфекциями. Об этих нюансах рассказывает врач-гериатр, терапевт Андрей Дмитриевич Изюмов из Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ.

"При столкновении с инфекцией иммунная система стремится к её нейтрализации. Этот процесс сопровождается сложными иммунными реакциями, в результате которых происходит выработка антител, обеспечивающих защиту организма. Однако при первичном контакте с инфекционным агентом организм не обладает необходимым количеством защитных антител, что может привести к серьезным последствиям. Вакцинация помогает подготовить организм к этой первой встрече", – подчеркнул специалист.

Вакцина содержит ослабленный или инактивированный патоген, который выступает в роли своеобразного "учебного пособия" для иммунной системы, позволяя ей распознать инфекцию и разработать стратегию борьбы. Врач также акцентировал внимание на необходимости вакцинации от столбняка и клещевого энцефалита в весенний период.

"Возбудитель столбняка обитает в почве, и заражение может произойти через повреждения кожи, такие как раны и царапины. Поэтому люди, работающие с землей, в том числе садоводы и огородники, входят в группу риска. Клещевой энцефалит передается через укусы клещей, и опасность заражения существует даже в городских парках и скверах, где проводится обработка. Особенно осторожными следует быть работникам лесного хозяйства, грибникам и туристам. Важно помнить, что не все клещи являются переносчиками вируса энцефалита. В регионах с высоким уровнем заболеваемости энцефалитом риск заражения значительно выше. Перед поездкой по России, особенно в регионы, где планируется активный отдых на природе, рекомендуется ознакомиться с эпидемиологической обстановкой по клещевому энцефалиту на сайте Роспотребнадзора", – пояснил Андрей Изюмов.

Кроме того, весной рекомендуется сделать прививку против бешенства.

"Заражение бешенством происходит при укусе животного, попадании слюны инфицированного на поврежденные участки кожи, а также при употреблении в пищу зараженного мяса или молока. Людям, входящим в группу риска, таким как работники животноводческих хозяйств, жители сельской местности, охотники, рекомендуется профилактическая вакцинация", – отметил врач.

В случае контакта с потенциальным возбудителем столбняка или бешенства, может быть проведена экстренная вакцинация. В такой ситуации необходимо немедленно обратиться в травмпункт, поликлинику или ближайший медицинский пункт в течение первых часов после травмы. Особое внимание следует уделить вакцинации перед поездками в страны с жарким климатом (Африка, Азия, Южная Америка). В этих регионах распространены специфические инфекции, о которых необходимо узнать заранее (желтая лихорадка, малярия, брюшной тиф и другие). Данные прививки не включены в национальный календарь и проводятся на платной основе.

Любая вакцинация оказывает дополнительную нагрузку на организм, поскольку выработка антител требует значительных энергетических затрат. Поэтому вакцинацию рекомендуется отложить при: наличии симптомов респираторной инфекции, острых инфекционных вирусов, онкологии, тяжелых декомпенсированных заболеваниях.

При отсутствии серьезных проблем со здоровьем вакцинация необходима, особенно в пожилом возрасте, так как инфекции могут нанести организму еще больший вред.

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