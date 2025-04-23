Жителям Коми рассказали, какие прививки нужно сделать весной

Врачи уделяют внимание не только лечению уже возникших заболеваний, но и их предотвращению.

Профилактические меры – важнейшая часть их работы. Соблюдение принципов здорового образа жизни позволяет избежать развития ряда болезней, в то время как для защиты от других требуется вакцинация.

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Вакцинацию можно проводить на протяжении всего года, однако для некоторых инфекций существуют оптимальные периоды. Традиционно осень – время для прививок против гриппа и пневмококковой инфекции, а весна – против столбняка и клещевого энцефалита. В преддверии сезона отпусков особенно актуальна прививка для тех, кто планирует поездки в регионы с повышенным риском заражения определенными инфекциями. Об этих нюансах рассказывает врач-гериатр, терапевт Андрей Дмитриевич Изюмов из Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ.

"При столкновении с инфекцией иммунная система стремится к её нейтрализации. Этот процесс сопровождается сложными иммунными реакциями, в результате которых происходит выработка антител, обеспечивающих защиту организма. Однако при первичном контакте с инфекционным агентом организм не обладает необходимым количеством защитных антител, что может привести к серьезным последствиям. Вакцинация помогает подготовить организм к этой первой встрече", – подчеркнул специалист.

Вакцина содержит ослабленный или инактивированный патоген, который выступает в роли своеобразного "учебного пособия" для иммунной системы, позволяя ей распознать инфекцию и разработать стратегию борьбы. Врач также акцентировал внимание на необходимости вакцинации от столбняка и клещевого энцефалита в весенний период.